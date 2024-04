Früherer NFL-Star O.J. Simpson im Alter von 76 Jahren gestorben

Als Football-Spieler schaffte er es bis die Hall of Fame der NFL, als Angeklagter und Straftäter sorgte er für weniger positive Schlagzeilen. Nun ist O.J. Simpson im Alter von 76 Jahren gestorben.

Wie seine Familie mitteilte, erlag Simpson am Mittwoch im Kreise seiner Angehörigen an einem Krebsleiden.

In den 1970er Jahren avancierte Orenthal James Simpson im Trikot der Buffalo Bills, die ihn im Draft von 1969 mit dem First Overall Pick auswählten, zu einem der besten Running Backs in der Geschichte der National Football League. Fünfmal wurde er ins First-Team All-Pro gewählt, sechsmal stand er im Pro Bowl. 1973 wurde Simpson (Spitzname "Juice") zum MVP der NFL gekürt, nachdem er in nur 14 Spielen als erster Spieler die Marke von 2000 Rushing Yards durchbrochen hatte. Sein damaliger Schnitt von 141,3 Rushing Yards pro Spiel bedeutet heute noch NFL-Rekord.

Bei den San Francisco 49ers, die ihn 1978 ungeachtet kaputter Knie für teure Draftpicks erwarben, ließ Simpson seine Karriere ausklingen. 1985 wurde er in die Pro Football Hall of Fame in Canton/Ohio aufgenommen. Simpson arbeitete als Kommentator und versuchte sich als Schauspieler (u.a. "Die Nackte Kanone").

95 Millionen Menschen sehen Verfolgungsjagd

Überraschender Freispruch - auch weil am Tatort gefundene Handschuhe ihm im Gerichtssaal nicht passten. picture alliance / AP Photo

Weltbekannt wurde Simpson 15 Jahre nach dem Ende seiner Karriere. 1994 wurde er des Mordes an seiner Ex-Frau Nicole Brown Simpson und deren Freund Ronald Goldman verdächtigt und angeklagt. Seine Flucht in einem weißen Ford Bronco vor 20 Polizeiautos in Beverly Hills wurde live im Fernsehen übertragen - geschätzte 95 Millionen Menschen sahen zu. Der Sender NBC unterbrach sogar die Live-Übertragung der NBA Finals.

In einem der spektakulärsten Indizienprozesse des 20. Jahrhunderts, später unter anderem in einer Netflix-Serie verfilmt, wurde Simpson, vertreten von mehreren Staranwälten, in Los Angeles trotz erheblicher Zweifel an seiner Unschuld von einer Geschworenenjury freigesprochen. Zumindest im Strafprozess, der die Gesellschaft vor dem Hintergrund von Polizeigewalt und Rassenunruhen gespalten hatte. Im folgenden Zivilprozess wurde er zur Zahlung von 33,5 Millionen US-Dollar verdonnert.

Im Gefängnis landete der frühere NFL-Star später zudem trotzdem. Wegen eines Raubüberfalls in Las Vegas wurde er 2007 zu einer Freiheitsstrafe von 33 Jahren verurteilt, 2017 vorzeitig auf Bewährung entlassen. Seitdem lebte Simpson, der zweimal verheiratet war und fünf Kinder hatte, in Las Vegas ein Leben fernab der Öffentlichkeit.

ski