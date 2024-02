Früherer Bundesligaspieler kehrt nach Island zurück

Der isländische Handball-Erstligist HK Kopavogur hat die Trainerfrage zur kommenden Saison gelöst. Mit Halldór Jóhann Sigfússon hat man sich auf einen Dreijahresvertrag geeinigt.

Der frühere Bundesligaspieler Halldór Jóhann Sigfússon ist aktuell noch in Dänemark Chefcoach beim Erstligisten Nordsjaelland Haandbold, dort wurde ein Abgang aus "familiären Gründen" kommuniziert. Nun folgt auch die Rückkehr auf die Vulkaninsel, wie der Tabellenzehnte der isländischen Liga bestätigte.

"Es sind rein persönliche Gründe, warum ich mich entschieden habe, diesen Sommer bei Nordsjaelland aufzuhören. Ich vermisse meine Kinder und sie vermissen mich. Es ist nicht so einfach, Familie in Island zu haben und hier in Dänemark zu arbeiten. Daher war es schwierig, einen guten Rhythmus zu finden", begründete der Coach seinen Abschied in einer Vereinsmitteilung.

Spielte in Ludwigshafen und Essen

Sigfússon spielte zunächst beim isländischen Traditionsverein KA Akureyri, ehe er 2002 zu den Eulen Ludwigshafen kam. Nach zwei Spielzeiten kehrte er noch einmal zu seinem Stammverein zurück.

Dann heuerte er bei TUSEM Essen an und führte als Spielmacher den damals in die Drittklassigkeit abgestürzten Regionalligisten binnen zwei Jahren zurück in die 1. Bundesliga. 2007 kehrte er nach Island zurück, spielte anschließend in seinem Heimatland für Fram Reykjavik.

Als Trainer coachte Halldór Jóhann Sigfússon FH Hafnarfjördur (2017-19), UMF Selfoss (2019-22) sowie die U21- (2017/18) und die A-Nationalteam von Bahrain (2020/21). Zudem arbeitete er als Co-Trainer von Islands Frauennationalteam (2018/19). In Dänemark arbeitete Sigfússon zuvor als Co-Trainer und ab Februar 2023 für eine Halbserie auch Interimschefcoach von TTH Holstebro.