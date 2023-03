Früherer Aue-Präsident Leonhardt sponsert jetzt den Chemnitzer FC

Der Chemnitzer FC freut sich über einen neuen "Silberpartner" in seiner Sponsorenfamilie. Was den Vertragsabschluss so delikat macht, ist, dass zum feierlichen Fototermin mit Helge Leonhardt der langjährige Präsident von Erzgebirge Aue in die Kamera blickte.

Hilft jetzt dem Chemnitzer FC: Helge Leonhardt, langjähriger Präsident des FC Erzgebirge Aue IMAGO/Jan Huebner