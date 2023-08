Frühere Weltranglistenerste Halep von US Open ausgeschlossen

Die rumänische Tennisspielerin Simona Halep ist am Montag wegen der gegen sie verhängten vorläufigen Dopingsperre aus dem Teilnehmerfeld der US Open gestrichen worden.

Wird wegen ihrer vorläufigen Dopingsperre nicht an den US Open teilnehmen: Simona Halep. IMAGO/ZUMA Wire

Der US-Tennisverband teilte mit, dass statt der zweimaligen Grand-Slam-Siegerin Halep nun US Profi Taylor Townsend ins Hauptfeld des am kommenden Montag beginnenden Turniers rückt. Die frühere Weltranglistenerste Halep war im Oktober des vergangenen Jahres nach einem positiven Doping-Test vorläufig suspendiert worden. Ein endgültiges Urteil, für Anfang August angedacht, hatte ein unabhängiges Gericht in London auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die 31 Jahre alte Halep hatte während ihrer Teilnahme an den US Open im August 2022 eine positive Probe abgegeben. Bei ihr wurde die verbotene Substanz Roxadustat gefunden, die 2022 in der Verbotsliste der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) aufgeführt war. Halep beteuerte stets ihre Unschuld, auch neue Vorwürfe aufgrund von Unregelmäßigkeiten in ihrem biologischen Athletenpass wies sie zurück.