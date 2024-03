Frühere Erstligisten bündeln künftig die Kräfte

Die beiden ehemaligen Erstligisten TV Nellingen und VfL Waiblingen wollen künftig "in der gezielten Förderung talentierter Handballerinnen" zusammenarbeiten. Das teilte die in Liga 2 spielenden Tigers aus Waiblingen und die in Liga 3 aktiven Schwaben Hornets mit.

Matilda Ehlerth wechselt zu den Flames. VfL Waiblingen