Früher EM-Einsatz für Zwayer: "Besonderer Moment"

Die Heim-EM hätte für ihn kaum besser beginnen können: Schiedsrichter Felix Zwayer darf schon am zweiten Tag ein Spiel leiten.

Schon am Samstag bei der EM 2024 im Einsatz: Felix Zwayer. IMAGO/Kessler-Sportfotografie

Einen Tag nach dem Aufeinandertreffen von Deutschland und Schottland in München erlebt Felix Zwayer bei der EM 2024 sein ganz persönliches Eröffnungsspiel. Der 43 Jahre alte Berliner wurde von der UEFA für das Gruppenspiel zwischen Italien und Albanien in Dortmund eingeteilt und kommt damit schon am zweiten Turnier-Tag zu seinem ersten Einsatz.

Die Partie in der anspruchsvollen Gruppe B, der außerdem Spanien und Kroatien angehören, steht am Samstagabend um 21 Uhr (LIVE! bei kicker) im drittgrößten Stadion der EM an. Weil die UEFA keine Stehplätze zulässt, beträgt die Kapazität des Signal-Iduna-Parks - der während des Turniers offiziell BVB Stadion Dortmund heißt - 62.000 statt 81.365 und liegt damit hinter München (66.000) und Berlin (71.000).

"Ich möchte meine bestmögliche Leistung bringen", sagte Zwayer, der bei der WM 2018 als Video-Schiedsrichter fungierte, aber erstmals bei einer EM dabei ist, dem SID. "Wenn man im Tunnel steht und zu seinem ersten Spiel aufläuft, wird es sicher ein besonderer Moment sein. Ich hoffe auf eine tolle Atmosphäre."

Siebert ist Vierter Offizieller

Unterstützt wird Zwayer von den Linienrichtern Stefan Lupp und Marco Achmüller. Als Vierter Offizieller wurde Daniel Siebert für das Spiel nominiert, der zweite deutsche Schiedsrichter bei der EM 2024. Im Leipziger VAR-Raum sind Bastian Dankert und Christian Dingert als Video-Schiedsrichter dabei. Zweiter VAR-Assistent ist Rob Dieperink aus den Niederlanden.

Insgesamt hat die UEFA 19 Schiedsrichter berufen, von denen ein Gespann im Rahmen einer Kooperation mit dem südamerikanischen Verband CONMEBOL aus Argentinien kommt. Die Unparteiischen sind während des Turniers in einem Fünf-Sterne-Hotel vor den Toren Frankfurts untergebracht.

Spannend wird vor allem sein, wie konsequent die Referees die neuen Vorgaben der UEFA umsetzen, wonach nur noch die Kapitäne der Teams bei umstrittenen Entscheidungen das Gespräch mit dem Schiedsrichter suchen dürfen, die diesen wiederum ihre Pfiffe transparent erklären sollen.