Früher Bayern II und Europa League: Holzmann landet bei Phönix Lübeck

Der 1. FC Phönix Lübeck ist bei der Suche nach einem Linksverteidiger fündig geworden und hat den auch schon international spielenden Österreicher Marcel Holzmann an den Flugplatz gelotst.

Im Abstiegskampf der Regionalliga Nord kann der 1. FC Phönix Lübeck ab sofort auf Marcel Holzmann zurückgreifen, der nicht nur die sportliche Qualität auf der linken Abwehrseite der Norddeutschen heben soll, sondern mit seiner ganzen Erfahrung auch die restliche Mannschaft inspirieren könnte.

Schließlich hat der 32-jährige Österreicher schon einiges gesehen. Beim SKN St. Pölten und dem rumänischen Klub FC Botosani spielte Holzmann insgesamt fünfmal in der Qualifikation zur Europa League. In St. Pölten und beim FC Admira Wacker sind insgesamt 19 Partien in der österreichischen Bundesliga zusammengekommen. Und auch in Deutschland hat der bei RB Salzburg einige Zeit ausgebildete Linksverteidiger schon gespielt, und zwar neunmal in der 3. Liga für den FC Bayern München II in der Saison 2010/11. Nachdem Holzmanns bisher letzter Verein, Academica Clinceni, im Sommer aufgrund finanzieller Probleme von der ersten in die dritte rumänische Liga versetzt wurde, schaute sich Holzmann nach einem neuen Verein um.

Lübecks Sportlicher Leiter Frank Salomon gibt sich in einer Meldung seines Vereins fast schon erleichtert: "Nun sind wir endlich fündig geworden auf der Suche nach einem gelernten Linksverteidiger. Die Erfahrung und Qualität von Marcel wird unsere Abwehrkette stabilisieren. Außerdem bringt er alle Eigenschaften eines Führungsspielers mit."