Frühe und erste Trainerentlassung in der NFL: Rhule muss gehen

#25: NFL Preview – Packers-Mania in London! Plus: Burrow vs. Lamar

Endlich ist es soweit: Am kommenden Sonntag sind die Green Bay Packers um Star-Quarterback Aaron Rodgers erstmals zu Gast in London. Im Tottenham Stadium empfangen sie die New York Giants. Was wird rund ums Stadion und auf den Tribünen los sein? Wer wird dieses Duell aus NFL Week 5 gewinnen? Darüber reden Detti, Michael und Kucze in der neuen Folge von „Icing the kicker”, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem kicker und der Footballerei. Weitere Matchups, auf die in dieser Ausgabe vorausgeblickt wird, sind Los Angeles Rams vs. Dallas Cowboys, Baltimore Ravens vs. Cincinnati Bengals mit dem Showdown zwischen Lamar Jackson und Joe Burrow sowie das Monday Night Game Kansas City Chiefs vs. Las Vegas Raiders. In der Abschluss-Rubrik „Upset Picks der Woche” bereiten wir euch dann wieder auf eventuelle Überraschungsergebnisse in NFL Week 5 vor. WICHTIGE INFO: „Icing the kicker” gibt’s wöchentlich! Jeden Donnerstagnachmittag beim Podcast-Dealer eures Vertrauens!