Früchtl vor Bayern-Abschied

Gegen den VfL Wolfsburg feierte Christian Früchtl in den Schlussminuten sein Bundesliga-Debüt im Tor des FC Bayern. Nun strebt das Talent mit Vertrag bis 2023 einen Wechsel an. Offen ist nur, ob per Leihe nach einer Vertragsverlängerung oder per Verkauf.

Premiere: Christian Früchtl. picture alliance/dpa/Revierfoto