Früchtl einziger Neuling: Di Salvo nominiert U-21-Kader

Antonio Di Salvo hat für die beiden hochklassigen Testspiele gegen Frankreich und in England einen 24-Mann-Kader nominiert. Fünf Spieler kehren zurück, einer ist erstmals dabei.

Christian Früchtl ist - wie bereits exklusiv berichtet - erstmals in die deutsche U-21-Nationalmannschaft berufen worden. Der Stammtorhüter von Austria Wien ist der einzige Neuling im Kader für die Testspiele in Magdeburg gegen Frankreich am 23. September (18.15 Uhr) und in Sheffield gegen England am 27. September (20.45 Uhr).

Mit Noah Atubolu (SC Freiburg), Maximilian Bauer (FC Augsburg), Jordan Beyer (FC Burnley), Yannik Keitel (SC Freiburg) und Felix Nmecha (VfL Wolfsburg) kehren fünf Spieler zurück, die bei den EM-Qualifikationsspielen im Juni gefehlt hatten.

Einige Leistungsträger fehlen

Verzichten muss Antonio Di Salvo unter anderem auf Kapitän Jonathan Burkardt (FSV Mainz 05) und Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), die verletzt ausfallen, sowie auf Kevin Schade (SC Freiburg), der nach Absprache mit dem Verein weiterhin in Freiburg aufgebaut wird.

Armel Bella Kotchap (FC Southampton) fehlt aus einem erfreulichen Grund - er wurde von Bundestrainer Hansi Flick für die A-Nationalmannschaft nominiert.

"Nach unserer Qualifikation starten wir nun ins EM-Jahr und freuen uns, direkt auf zwei absolute Topmannschaften zu treffen", erklärte Di Salvo. "Dabei vertrauen wir zum größten Teil dem Kader, der für die EM-Teilnahme gesorgt hat. Die Spiele werden ein Gradmesser und zeigen, wo wir aktuell stehen. Es ist schade, dass uns hierfür einige Leistungsträger fehlen, aber so erhalten andere Jungs ihre Chance."

Das Team trifft sich an diesem Sonntag in Wolfsburg. Das Ziel aller U-21-Nationalspieler ist die nächste EM-Endrunde im Juni und Juli 2023 in Rumänien und Georgien.