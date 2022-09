Früchtl: "Das ist das Größte überhaupt"

Im Sommer wechselte Christian Früchtl vom FC Bayern zur Austria Wien. Dort hat sich der 22-Jährige schnell als Nummer 1 etabliert. Nach kicker-Informationen erfolgt nun die Belohnung: Die erstmalige Nominierung in den Kader der deutschen U-21-Nationalmannschaft

Als der kicker Früchtl am Dienstag telefonisch erreichte, wusste dieser noch nichts von einer bevorstehenden Berufung. "Ich würde mich sehr freuen, das wäre absolut geil", sagte er und fügte an: "Das mag eine Floskel sein, aber für sein Land spielen zu dürfen, ist das Größte überhaupt. Bis zur U 20 habe ich alle Juniorennationalteams durchlaufen, die U 21 fehlt mir noch."

Atubolu ist der Platzhirsch im Tor

Zum Hintergrund: Das U-21-Trainerteam um Chef Antonio Di Salvo und Torwartcoach Klaus Thomforde hatte seit dem Jahrgangswechsel im September 2021 einige Keeper getestet. Zur Nummer 1 hatte sich zwischenzeitlich Noah Atubolu aufgeschwungen. Der Freiburger Drittliga-Stammtorhüter spielte im März bei den wichtigen EM-Qualifikationsspielen gegen Lettland (4:0) und in Israel (1:0) durch, blieb ohne Gegentreffer und überzeugte auch darüber hinaus. Als die DFB-Junioren Anfang Juni gegen Ungarn (4:0) und in Polen (1:2) die EM-Qualifikationsrunde erfolgreich abschlossen, fehlte Atubolu verletzt und Nico Mantl (RB Salzburg) durfte sich beweisen.

Beide Keeper werden am Donnerstag erneut nominiert für die beiden hochklassigen Testspiele gegen Frankreich nächste Woche Freitag und in England am Dienstag darauf. Hinzu kommt nach kicker-Informationen der nächste Testkandidat: Christian Früchtl. Er darf sich nun auch bei den ältesten DFB-Junioren präsentieren, vor allem im Training. Im Gegensatz zu den beiden anderen Kandidaten ist Früchtl aktuell die Nummer 1 bei einem europäischen Erstligisten, spielt mit der Austria zudem in der Conference League und bekam in Österreich bislang weitgehend gute Kritiken. Mantl dagegen sitzt bei RB Salzburg auf der Bank.

Das Ziel aller U-21-Nationalspieler ist die nächste EM-Endrunde im Juni und Juli 2023 in Rumänien und Georgien.

Ein Interview mit Christian Früchtl lesen Sie in der Donnerstagsausgabe des kicker oder im eMagazine. Darin äußert sich Früchtl auch zu seinen Lehrjahren beim FC Bayern unter Manuel Neuer und über eine eventuelle Rückkehr zum Rekordmeister.

