Frontalangriff auf die Super League: "Sie wollen uns täuschen"

Einen Monat nach dem Plädoyer des Generalanwalts des Europäischen Gerichtshofs nimmt die Causa Super League wieder an Fahrt auf. Bei einer Veranstaltung in Brüssel fuhr La-Liga-Präsident Javier Tebas schwere Geschütze gegen die Befürworter des Elite-Projekts auf.

"Sie versuchen, uns zu täuschen", sagte der Spanier zum Abschluss einer mehrstündigen Podiumsdiskussion mit Experten aus Sport und Politik. Tebas bezieht dies auf das Versprechen eines offenen Zugangs für - theoretisch - alle Vereine zur Super League. Diesen hatte zuletzt Bernd Reichart, neuer Chef der Beratungsagentur hinter dem Projekt, A22-Sports, zugesagt.

Tebas geht offenbar davon aus, dass die Super-League-Befürworter, die am Freitag ebenso zu einer Diskussionsveranstaltung nach Brüssel geladen haben, ein Auf- und Abstiegsmodell zur Eliteklasse präsentieren werden analog zu einem Vorschlag der Großklubvereinigung ECA aus 2019. Demnach hätten nur noch acht von 32 Champions-League-Startplätzen über die nationalen Ligen vergeben werden sollen. 24 Klubs wären gesetzt gewesen. Diese Idee war nach Widerstand der Vereine und der Ligen abgeschmettert worden.

"A22 ist kein philanthropisches Unternehmen"

"Der Zugang zu den europäischen Wettbewerben darf nicht über Auf- und Abstieg, sondern er muss über die heimischen Ligen funktionieren", forderte Tebas. "Der Wettbewerb muss offen sein für alle Ligen." In einem Modell analog zu dem 2019 vorgeschlagenen könnten sich vielleicht "0,001 Prozent der Klubs qualifizieren", skizzierte der 60-Jährige, der bekannt ist für seine scharfen Aussagen und seine Kritik speziell an den Schwergewichten auf Klubebene.

"Ich hatte als Vertreter der spanischen Liga viele Gespräche mit Florentino Perez", so Tebas weiter über den Präsidenten von Real Madrid, der als großer Treiber hinter der Super League gilt. "Ich weiß, wie er über Fußball denkt. Und A22, das ist kein philanthropisches Unternehmen, dem es um die Verbesserung und Entwicklung des europäischen Fußballs geht. Nein, das sind Real, Juventus Turin und der FC Barcelona."

"Ihr Modell wird eine weit größere Schere auslösen"

Dieses Trio war nach dem gescheiterten Ausbruchsversuch im April 2021 im Verbund geblieben. Momentan befasst sich der EuGH mit den wettbewerbsrechtlichen Fragen zu dem Thema, ein Urteil wird bis März erwartet. Tebas warf Perez & Co. vor: "Die UEFA, die Klubs, die Ligen, die Fans. Das Modell ist: Die reichsten Klubs, die mit den meisten Assets, verwalten den Fußball. So dass sie das Geld verteilen können, wie sie wollen. Sie wollen keine Dritten wie die UEFA oder die Ligen. Dies ist eine Attacke auf das europäische Fußballmodell."

Tebas sprach dabei auch die große finanzielle Schere zwischen den Klubs in den nationalen Ligen an, die beispielsweise die aktuelle Geldverteilung aus den UEFA-Klubwettbewerben auslöst. So fährt ein historisch starker Champions-League-Starter wie der FC Bayern vor dem ersten Königsklassenspiel bereits gut 50 Millionen Euro ein aus Antritts- und Koeffizientenprämien. Dazu kommt ein zweistelliger Millionen-Betrag aus dem Marktpool sowie je nach Verlauf des Wettbewerbs hohe Erfolgsprämien und Zuschauereinnahmen. Ja, die Schere zwischen den Klubs sei groß durch das aktuelle Modell, gab Tebas zu, ergänzte aber mit Blick auf die Super-League-Befürworter: "Ihr Modell wird eine weit größere Schere auslösen, mittelfristig werden sie die heimischen Ligen zerstören."