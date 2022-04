Frommann steht beim SVM im Tor - Co-Trainer muss gehen

Der SV Meppen eröffnet am Abend den Drittliga-Spieltag mit einem Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden. Zahlreiche Spieler fallen aus.

Wegen der Ausfälle von Erik Domaschke und Matthis Harsman wird rund zehn Monate nach seiner Hüft-Operation Constantin Frommann erstmals für den SVM in einem Drittliga-Spiel im Tor stehen. Bislang kam der frühere Großaspacher (acht Drittliga-Einsätze) lediglich im Landespokal für die Emsländer zu Pflichtspielminuten - am 30. April 2021 gegen Atlas Delmenhorst (3:0).

Die Ausfallliste für Trainer Rico Schmitt bleibt indes lang. Neben den Dauerverletzten Thilo Leugers (Reha nach Kreuzbandriss), Willi Evseev (Achillessehnenriss) und Domaschke (Wadenbeinbruch/Sprunggelenk) sowie den Rotgesperrten René Guder und Florian Egerer wird David Blacha wegen einer Knieblessur aller Voraussicht nach nicht spielen können. Wegen anhaltender Quarantäne oder krankheitsbedingt nicht einsatzfähig sind aktuell Mike Feigenspan, Max Dombrowka, Marcus Piossek, Daniel Benke, Richard Sukuta-Pasu und Torhüter Harsman.

Nach sieben Jahren: Neumann muss gehen

Beim SV Meppen werden derweil die Weichen für die Zukunft gestellt. Chefcoach Schmitt verlängerte in dieser Woche um ein Jahr. Co-Trainer Mario Neumann - seit 2015 im Stab - scheidet derweil nach Ablauf dieser Saison aus. Der zum Ende der Spielzeit auslaufende Vertrag des 55-jährigen wird nicht verlängert.

SVM-Sportvorstand Heiner Beckmann sagte in einer offiziellen Verlautbarung: "Es ist eine Entscheidung, die wir uns nicht leicht gemacht haben. Wir sind Mario für seine geleistete Arbeit der vergangenen Jahre sehr dankbar." Neumann habe einen hohen Anteil an der erfolgreichen sportlichen Entwicklung des SVM, einen richtigen Zeitpunkt gebe es "bei solchen Entscheidungen selten". Doch nach der Festlegung, mit Schmitt als Cheftrainer weiterzumachen, "haben wir in enger Abstimmung uns nun dennoch entschieden, die Weichen im Staff neu zu stellen", so Beckmann.