Frohms: "Sonst hätten wir einen Sitzstreik gemacht"

Nach dem Einzug ins Endspiel der Europameisterschaft strotzt die deutsche Nationalmannschaft vor Selbstbewusstsein. Torhüterin Merle Frohms hat schon einen Ort für eine Party ausgemacht - doch zuerst wartet am Sonntagabend Gastgeber England.

Aus England berichtet Gunnar Meggers

Die Nacht nach dem 2:1-Halbfinal-Sieg gegen Frankreich in Milton Keynes war kurz. Erst nach Mitternacht kam die deutsche Nationalmannschaft wieder im Hilton Hotel im Londoner Syon Park an. "Wir haben dann noch zusammen gesessen und Revue passieren lassen, dass wir schon etwas Großes erreicht haben. Aber das Highlight wartet noch auf uns", blickt Torhüterin Merle Frohms am Donnerstagnachmittag schon auf das große Finale gegen England am Sonntag (Anpfiff 18 Uhr, LIVE! bei kicker) im Wembley Stadion. "Es wäre auch niemand von uns dazu bereit gewesen, heute nach Hause zu fahren. Sonst hätten wir einen Sitzstreik gemacht", kündigte Frohms an.

Deutschland will die englische Party crashen

Vor dem Finale musste der gesamte DFB-Tross aber noch innerhalb Londons umziehen: von Brentford nach Watford ins Finalisten Hotel. Vorschrift der UEFA. "Den Sinn kennen wir nicht. Die UEFA möchte den Finalisten anscheinend etwas Gutes tun", erzählt Joti Chatzialexiou, der Sportliche Leiter Nationalmannschaften beim DFB. Die neue Unterkunft liegt idyllisch in einen Park eingebettet am Rande Londons. Zum Wembley Stadion ist es aber noch ein paar Meilen weiter entfernt als das alte Quartier. "Eine Party Location ist vorhanden. Insofern sind die Voraussetzungen für Sonntag nicht die Schlechtesten", macht Frohms das Beste aus dem sinnfreien Umzug innerhalb der englischen Hauptstadt. "Wir haben uns keine Gedanken darüber gemacht. Das müssen wir so annehmen."

Die volle Konzentration gilt nun dem Endspiel am Sonntag. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich dafür angekündigt. "Ein Finale bietet noch mal eine besondere Atmosphäre und besondere Stimmung. Wir haben in diesem Turnier gezeigt, dass es sehr schwer ist, gegen uns ein Tor zu schießen", demonstriert die deutsche Nummer 1 Selbstbewusstsein. Die deutsche Mannschaft als Party-Crasher? "Das ist unser Ziel. Natürlich."