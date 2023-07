Frohms sieht die Problemzonen: "Da fehlen uns noch ein, zwei Prozent"

Die deutsche Nationalelf steigert in der Vorbereitung auf das erste WM-Vorrundenspiel in zehn Tagen die Intensität. Die Anreise haben die Spielerinnen gut verkraftet, erkennen aber die Problemzonen aus der Vorbereitung in Deutschland.

Von der WM in Australien berichtet Jim Decker

Sydney Lohmann konnte es scheinbar kaum glauben. "Ich bin aufgewacht und habe erstmal Klara (Bühl, Angreiferin, Anm. d. Red.) zugerufen: Hast du auch so gut geschlafen?" Mit dem viel gefürchteten Jetlag hatte die Mittelfeldspielerin des FC Bayern also offenbar keine Probleme - vielmehr stellte sich schnell Vorfreude auf den ersten vollen Tag im WM-Trainingslager ein: "Der Wecker hat geklingelt und ich musste erst mal überlegen, wo ich eigentlich bin. In Australien, ah ja. Cool!"

Nach der Ankunft am frühen Donnerstagmorgen steigerte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am zweiten Tag in Wyong an der australischen Ostküste bereits langsam die Intensität.

Erst der Rhythmus, dann die Baustellen

"Wir haben ein bisschen das Zeitgefühl verloren, alle mussten sich erst mal sortieren", sagte Torhüterin Merle Frohms lachend, fokussierte sich dann ganz Profi-like aber wieder auf den Sport: "Es ist wieder Fußball mit Anspruch und nicht nur zum Spaß. Wir müssen wieder in den Rhythmus kommen. Es waren jetzt doch zwei, drei Tage, in denen wir nicht auf dem Platz waren."

Tatsächlich sieht nicht nur die Schlussfrau des VfL Wolfsburg, dass noch an der einen oder anderen Stelle Arbeit vonnöten ist, damit beim Turnierstart am 24. Juli in Melbourne gegen Marokko die Form stimmt. "Vielleicht ist es ganz gut, loszulegen und nicht alles zu überdenken", sinnierte Lohmann. Und Frohms, naturgemäß näher an der Defensive als am Angriff, forderte: "Klar wird ein Augenmerk auf der Defensive liegen - dass wir alle wieder Bock haben, zu verteidigen."

Zwei Säulen fehlen noch

Diese Qualität habe die deutsche Auswahl bei der EM in England so stark gemacht - und immerhin bis ins Finale geführt. "Da können wir noch ein paar Prozente rausholen", glaubt Frohms: "Es hat uns als Mannschaft stark gemacht, dass die Defensive auch schon vorne angefangen hat und alle umgeschaltet haben."

Noch ist genug Zeit um an den Problemstellen zu arbeiten - und das Bewusstsein, dass es dieser Arbeit bedarf, ist vorhanden. Wobei ja weiterhin auch noch Lena Oberdorf (nach Muskelverletzung) und Marina Hegering (nach Fußverletzung) fehlen und am Freitag (Ortszeit) nur individuell arbeiten konnten. Stück für Stück wird Voss-Tecklenburg ihren Kader nun aus dem Reise- in den Turniermodus leiten, damit die DFB-Elf rechtzeitig in Form ist.

Und womöglich bereit ist für mehr. Der Anspruch jedenfalls ist da. "Hoffentlich werden wir eine eigene, eine andere Geschichte schreiben", sagte Lohmann in Wyong im Rückblick auf Platz zwei bei der EM in England. Und bekräftigte dann: "Hoffentlich eine andere." Ein erneutes Scheitern im Finale dürfte sie damit also nicht gemeint haben.