Frohms: "Meine Rolle hat sich verändert"

Merle Frohms hat sich den Status als klare Nummer 1 der DFB-Elf erarbeitet. Nun muss sie aber auch mehr Verantwortung übernehmen und junge Spielerinnen heranführen.

Die EM im vergangenen Jahr hat den deutschen Frauenfußball nachhaltig verändert. Der Hype, den die Nationalmannschaft bei dem Turnier in England ausgelöst hat, hält hierzulande weiterhin an. Für das Testspiel gegen Schweden am Dienstag in Duisburg (18.15 Uhr, live im ZDF) sind bereits mehr als 16.000 Karten verkauft worden. "Es hat sich schon einiges verändert, man wird erkannt", erzählt Torhüterin Merle Frohms. "Es ist einfach schön, diese Entwicklung zu sehen. Die Leute sehen unseren Sport als authentisch und ehrlich an, das ist ein sehr schönes Kompliment."

Frohms hat sich den Status als klare Nummer 1 im deutschen Team erarbeitet. Aktuell bereitet sich die Nationalmannschaft im südspanischen Marbella auf die WM im Sommer in Australien und Neuseeland vor. Frohms gehörte auch schon 2019 bei der WM in Frankreich zum DFB-Kader, blieb aber im Turnier ohne Einsatz. Vor vier Jahren musste sie Almuth Schult noch den Vorrang lassen. Nach dem Turnier, das für die DFB-Elf enttäuschend im Viertelfinale gegen Schweden endete, nutzte Frohms Ihre Chance, als Schult zunächst verletzungsbedingt und dann wegen ihrer Schwangerschaft ausfiel.

Frohms hat in diesem Jahr einen vollen Terminkalender

In diesem Jahr wird Schult ebenfalls wegen einer Schwangerschaft pausieren müssen. "Meine Rolle hat sich verändert. Ich muss mehr Verantwortung übernehmen und die jungen Spielerinnen ein bisschen heranführen an die Nationalmannschaft", erklärt Merle Frohms, die schon 36 Länderspiele absolviert hat.

Die 28-Jährige hat in diesem Jahr einen vollen Terminkalender. Mit ihrem Verein, dem letztjährigen Doublesieger und aktuellen Bundesliga-Tabellenführer VfL Wolfsburg, ist sie noch im DFB-Pokal und der Champions League vertreten. Und im Juli geht’s dann zur WM. Für die Torhüterin kein Problem. Sie sagt: "Es ist schön, jedes Jahr ein Turnier spielen zu können und so viele Herausforderungen zu haben. Man muss schon schauen, wo man sich die Pausen holt, da stehen alle in der Eigenverantwortung, ein gesundes Maß zu finden."

Ohnehin steigt bei Frohms jetzt schon die Vorfreude auf das große Turnier im Sommer deutlich an. "Mit dem Trainingslager hier in Marbella rückt die Weltmeisterschaft immer mehr in den Fokus." Und weiter: "Wir konnten das gute Gefühl aus dem letzten Jahr mitnehmen und können das nutzen, um einen Schritt weiter zu sein und uns noch besser auf die WM vorzubereiten." 2023 kann das Jahr von Frohms werden.