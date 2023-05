Frohms: "Klar wäre es schön, wenn das Stadion ausverkauft sein könnte"

Fünfmal schon hat Merle Frohms den DFB-Pokal gewonnen - nur saß sie jedes Mal auf der Bank und musste einer anderen Torfrau den Vortritt auf dem Rasen lassen. Nun hat die Nationalkeeperin endlich die Chance, den Pott im Kölner Rhein-Energie-Stadion selbst zu erkämpfen.

Frau Frohms, der VfL Wolfsburg hat zuletzt achtmal in Folge den DFB-Pokal gewonnen. Setzen Sie am Donnerstag die Serie fort?

Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir jetzt wieder im Finale stehen, auch wenn es von der Statistik her so aussieht. Es ist jedes Mal etwas Besonderes, Titel gewinnen zu können. Klar sind wir der Favorit, aber in einem Finale ist alles möglich. Für Freiburg ist es nicht alltäglich, um einen Titel spielen zu können. Ich freue mich auf ein spannendes Spiel und eine tolle Atmosphäre. Ich weiß, dass der SC Freiburg eine gute Fanbase hat, die vermutlich für ordentlich Stimmung sorgen wird. So wie unsere Fans auch.

2019 standen Sie ja auf der anderen Seite.

Genau, mit dem SC Freiburg. Allerdings saß ich damals nur auf der Bank, weil ich mir den Finger ausgekugelt hatte. Für Freiburg ist es schön, um einen Titel mitspielen zu können. Das ist eine besondere Motivation, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Gefühlt ist es so, dass die Finals immer eng sind, aber am Ende gewinnt der VfL Wolfsburg. Aber darauf können wir uns nicht verlassen (lacht).

Ist es für Sie etwas Besonderes, in diesem Finale gegen Ihren Ex-Klub zu spielen?

Ich freue mich darauf, die bekannten Gesichter wiederzusehen. Aber letztlich möchte ich mit dem VfL Wolfsburg Titel gewinnen. Darum geht's am Ende.

Wie ist es eigentlich, wenn man in einem Pokalfinale steht und weiß, gegen Wolfsburg haben wir keine Chance?

Man hofft immer, in so einem Spiel einen Lucky Punch zu landen. Als Außenseiter ist es eigentlich einfach, weil man nichts zu verlieren hat. Man kann alles reinwerfen, was man hat, ohne dass man am Ende irgendwas verlieren kann. Man kann befreit aufspielen, das ist nicht von Nachteil. Der Druck ist aufseiten des Favoriten. Das ist eine recht angenehme Situation. Eine Strategie kann sein, dass man lange die Null halten will und hofft, dass der Gegner nervös wird.

Mit Eintracht Frankfurt haben Sie ja 2021 im Endspiel gegen Wolfsburg gespielt und nach Verlängerung verloren.

Ja, da haben wir in der 118. Minute ein Tor von Ewa Pajor bekommen. Das Spiel war so, wie ich es eben gesagt habe: Wir haben lange die Null gehalten und es in die Verlängerung geschafft. Aber leider hat es nicht ganz gereicht fürs Elfmeterschießen. Das war unglücklich, dass wir so kurz vor Ende noch einen Treffer kassiert haben. Aber man muss auch ehrlich sagen, dass wir physisch echt am Ende waren.

In diesem Jahr kommt im Pokalfinale erstmals der VAR zum Einsatz. Ihre Meinung?

Ich war anfangs nicht so ein großer Fan des VAR, weil ich dachte: Da sind 22 Spielerinnen auf dem Platz, die Fehler machen können. Warum soll es dann nicht auch der Schiedsrichterin gestattet sein, Fehler zu machen? Im Champions-League-Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain haben wir aber gesehen, dass es helfen kann. Von daher kann ich nichts mehr dagegen sagen. Wenn bei den Männern der Videobeweis eingeführt wird, gibt es ja keinen Grund, es bei uns nicht genauso zu machen. Aber den Schiedsrichtern wird schon Verantwortung abgenommen. Das finde ich schade.

Für das Finale sind schon 35.000 Karten verkauft. Sonst kamen im Schnitt etwa 15.000 Zuschauer zu den Endspielen. Wie sehr freut es Sie, dass der Rahmen noch mal deutlich anders wird?

Das spiegelt den generellen Trend in dieser Saison wider. Das Interesse ist größer geworden. Klar wäre es schön, wenn das Stadion ausverkauft sein könnte. Das Interesse ist da. Neulich waren beim Ligaspiel Köln gegen Frankfurt ja 38.000 Zuschauer im Stadion. Das zeigt, dass die Leute Bock haben, ins Stadion zu kommen.