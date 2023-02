Frohms: "Es war auch Glück dabei"

Sie war der Fels in der Brandung beim Auftakt in das WM-Jahr: Merle Frohms stemmte sich den Schwedinnen entgegen und holte sich ein Lob von DFB-Trainerin Martina Voss-Tecklenburg ab.

Torlos endete der Auftakt ins WM-Jahr für die deutsche Nationalmannschaft am Dienstagabend. Und das hatte das DFB-Team in erster Linie seiner Torhüterin zu verdanken. Merle Frohms sorgte dafür, dass das Testspiel gegen Schweden in Duisburg vor der tollen Kulisse von mehr als 20.000 Zuschauern nicht mit einer Niederlage für den Vize-Europameister endete. Die Skandinavierinnen waren dem Torerfolg oft deutlich näher als die Gastgeberinnen. Aber: "Merle hat uns im Spiel gehalten", wusste auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, bei wem sie sich hinterher bedanken durfte.

"Ich habe versucht, Tore zu verhindern und freue mich natürlich, dass die Null hinten steht. Es war auch Glück dabei, aber das muss man auch haben", gab sich die deutsche Nummer 1 nach der Partie gewohnt bescheiden.

Frohms unterstrich in Duisburg, dass sie sich in den vergangenen drei Jahren zu einer Keeperin mit Weltformat entwickelt hat. Schon bei der Europameisterschaft in England im vergangenen Jahr zeigte die Torhüterin vom letztjährigen Doublesieger und aktuellen Bundesliga-Tabellenführer VfL Wolfsburg kontinuierlich gute Leistungen und rechtfertigte das Vertrauen des Trainerteams. Die 90 Minuten in Duisburg reihten sich in die souveränen Auftritte der 28-Jährigen nahtlos ein.

Frohms: "Wir haben eine brutale Qualität im Kader"

Der Rest der Mannschaft hat bis zur WM in Australien und Neuseeland im Sommer (20. Juli bis 20. August) indes noch viel Arbeit vor sich. "Zweikämpfe können wir", bilanzierte Frohms. Und: "Wir haben uns gut zur Wehr gesetzt, können uns aber besser hinten raus kombinieren und ruhiger sein im Spielaufbau. Da hatten wir viele Ballverluste. Wir wussten aber, dass es eine Herausforderung wird, gegen einen Top-Gegner ins neue Jahr zu starten." An der grundsätzlichen Stärke der Mannschaft besteht bei der Torhüterin kein Zweifel: "Wir haben eine brutale Qualität im Kader und es braucht noch ein wenig Routine, um die einstudierten Dinge auf den Platz zu bekommen."