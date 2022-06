Frohms: "Das ist ein Luxusproblem"

Merle Frohms ist die deutsche Nummer eins bei der Europameisterschaft in England. Doch die zukünftige Wolfsburgerin weiß, dass "ich meine Leistungen bringen muss".

Merle Frohms gehört nicht zu den Spielerinnen, die auf dem Platz eine besonders starke Emotionalität ausleben. Die Torhüterin von Eintracht Frankfurt, die in der neuen Saison zum VfL Wolfsburg zurückkehren wird, ist eher ein sachlicher Mensch. Kein Lautsprecher wie Konkurrentin Almuth Schult, die bei der Europameisterschaft im Juli in England die Nummer zwei hinter Frohms bleiben wird. "Merle ist unsere Nummer eins, daran ändert sich nichts", erklärte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor einer Woche bei der Bekanntgabe des erweiterten EM-Kaders in Frankfurt. "Merle hat drei Jahre gespielt und gute bis herausragende Leistungen gebracht. Almuth hat nicht gespielt. Es gibt keinen Grund, etwas zu verändern."

Frohms: "Ich muss in jedem Training ans Limit gehen"

"Das ist eine Bestätigung der Aussagen, die die Bundestrainerin in den letzten Monaten auch getroffen hat. Ich muss meine Leistungen bringen und an mir arbeiten", erzählte Frohms am Dienstag im Trainingslager der Nationalmannschaft in Frankfurt. "Mir war immer bewusst: Wenn ich mich auf meine Stärken konzentriere und bei mir bleibe, dann werde ich auch das Turnier spielen." Bedeutet: Almuth Schult, bei der WM 2019 in Frankreich noch Stammtorhüterin war, muss ebenso auf der Bank Platz nehmen wie Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea, die Nummer drei im DFB-Kader. "Mich stärkt es ungemein, dass die Trainerin mir vertraut", freut sich Frohms. "Das ist schon ein Luxusproblem, dass wir auf der Torhüterposition so eine hohe Leistungsdichte im Kader haben. Ich muss in jedem Training ans Limit gehen."

Die 27-Jährige weiß, dass "bei der EM einiges auf uns zukommen wird". In der Gruppe B warten mit Finnland (16. Juli), Dänemark (8. Juli) und vor allem Spanien (12. Juli) starke Gegner auf den achtfachen Europameister.