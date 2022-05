Frohms bleibt die Nummer 1 im deutschen Tor

Martina Voss-Tecklenburg hat sich festgelegt: Merle Frohms wird bei der Europameisterschaft in England (6. bis 31. Juli) im Tor stehen.

"Merle Frohms ist unsere Nummer 1, daran ändert sich nichts", erklärte die Bundestrainerin bei der Bekanntgabe des erweiterten EM-Kaders am Dienstagvormittag in Frankfurt. Almuth Schult bleibt damit die Nummer zwei. Die Wolfsburgerin, die zukünftig bei Angel City FC in Los Angeles spielen wird, hatte erklärt, dass sie den Kampf um die Nummer 1 im DFB-Tor noch nicht aufgegeben habe. "Ich sehe nicht, dass die Entscheidung schon in Stein gemeißelt ist", sagte Schult noch vor einer Woche.

Nun hat die Bundestrainerin für Klarheit gesorgt: "Merle hat drei Jahre gespielt und gute bis herausragende Leistungen gebracht. Almuth hat nicht gespielt. Es gibt keinen Grund, etwas zu verändern", erklärte Voss-Tecklenburg. Schult stand bei der Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich im deutschen Tor, fiel danach aber lange wegen einer Schulterverletzung und ihrer Schwangerschaft aus. Frohms gewann den Kampf um die Nummer eins. Die Torhüterin von Eintracht Frankfurt wechselt zur neuen Saison zum VfL Wolfsburg und wird dort Nachfolgern von Almuth Schult.

Auch in der Innenverteidigung hat sich die Bundestrainerin auf einer Position schon festgelegt: Kathrin Hendrich ist fester Bestandteil der Defensivzentrale. "Sie hat schon viel erlebt und kann vorne weggehen", begründete Voss-Tecklenburg ihre Entscheidung. Hendrich ist defensiv flexibel einsetzbar und spielt auch beim Doublesieger VfL Wolfsburg in der Innenverteidigung. "Ich hoffe, dass Kathy ihre gute Form halten kann", sagte die Bundestrainerin, die auch den Platz in der Sturmspitze an eine Wolfsburgerin vergeben hat. Dort soll Alexandra Popp für die nötige Torgefahr sorgen. Ihre Konkurrentinnen Laura Freigang (Eintracht Frankfurt) und Bundesliga-Torschützenkönigin Lea Schüller (Bayern München) dürften damit erstmal das Nachsehen haben.

Popp startet als einzige Wolfsburgerin bereits ab Sonntag

Popp wird als einzige der acht nominierten Spielerinnen aus Wolfsburg auch schon am ersten Trainingslager des DFB-Teams ab Sonntag in Frankfurt teilnehmen. Auf eigenen Wunsch, weil sie nach ihrer langen Verletzungspause wegen einer Knie-OP noch Nachholbedarf sieht. Alle anderen Wolfsburgerinnen haben nach dem DFB-Pokalsieg am vergangenen Samstag 14 Tage Urlaub.