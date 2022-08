"Froh, wieder zu Hause zu sein": Cillessen zurück in Nijmegen

Der niederländische Nationalkeeper Jasper Cillessen kehrt in seine Heimat zurück und schließt sich wieder seinem Ausbildungsverein NEC Nijmegen an.

Wie NEC Nijmegen am Montagvormittag bekanntgab, hat Cillessen einen Vertrag über drei Jahre bis 2025 unterschrieben. Bei Valencia stand Cillessen ursprünglich noch bis Juni 2023 unter Vertrag, der 33-Jährige kostet NEC also eine Ablösesumme, die sich laut niederländischen Medien auf rund eine Million Euro belaufen soll.

Cillessen: "Das ist das Tüpfelchen auf dem i"

"Ich bin sehr froh, wieder zu Hause zu sein. In den letzten zehn Jahren habe ich wunderbare Abenteuer erlebt, und jetzt nach Nijmegen zurückzukehren, ist das Tüpfelchen auf dem i", wird Cillessen auf der Klub-Website zitiert. Cillessen schloss sich bereits im Kindesalter der Nachwuchsakademie Nijmegens an und feierte bei NEC 2010 auch sein Profidebüt. 2011 wechselte er zu Ajax Amsterdam, fünf Jahre später wagte er den Sprung nach Spanien zum FC Barcelona. Die vergangenen drei Jahre spielte er schließlich in Valencia.

kicker Wochenendrückblick vom 7.8.2022 Bayern München erster Tabellenführer der neuen Bundesligasaison, Timo Werner vor Rückkehr zu RB Leipzig, Dynamo Dresden jubelt erstmals im Jahr 2022 kicker Wochenendrückblick vom 31.7.2022 31.07.2022 kicker Wochenendrückblick vom 24.7.2022 24.07.2022 kicker Wochenendrückblick vom 17.7.2022 17.07.2022 kicker Wochenendrückblick vom 10.7.2022 10.07.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

"Jasper ist ein Torwart mit außergewöhnlichen Qualitäten, der beste in den Niederlanden. Wenn Sie als N.E.C. in der Lage sind, einen solchen Torhüter zu verpflichten, sollten Sie nicht zögern", sagte Nijmegens Technischer Direktor Ted van Leeuwen.

In der Elftal sitzt Flekken Cillessen im Nacken

Cillessen ist seit 2013 auch fester Bestandteil der niederländischen Nationalmannschaft. Im vergangenen Jahr kam es aber zu schweren Differenzen, als er wegen einer Infektion mit dem Coronavirus aus dem Kader der EURO 2020 gestrichen worden war. Seitdem ist sein Status als Nummer eins nicht mehr unantastbar, in der Gruppenphase der Nations League wechselte er sich mit Freiburgs Mark Flekken ab.