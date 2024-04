"Froh und stolz": Erster deutscher Nationalspieler des ThSV Eisenach seit 25 Jahren?

Bundestrainer Alfred Gislason hat 18 Spieler für den kommenden Lehrgang Anfang Mai inklusive eines Spiels gegen Schweden nominiert. Mit dabei: Eisenachs junger Rückraumspieler Marko Grgic. Für den Handball-Bundesligisten aus Thüringen ist das etwas ganz Besonderes.

Der 20-jährige Rechtshänder Marko Grgic hat seit seinem Wechsel 2022 von der HG Saarlouis in die Wartburgstadt eine stetige Aufwärtsentwicklung genommen. Der Schwarzschopf wurde am 11. September 2003 in Eisenach geboren, sein Vater Danijel Grgic spielte seinerzeit mit dem ThSV Eisenach in der Handball-Bundesliga. Die Familie zog einige Jahre später ins Saarland.

"Marko soll reinschnuppern", sagt Axel Kromer, Vorstand Sport des Deutschen Handballbundes. "Die Nominierung ist Lohn für seine tolle erste Saison in der Bundesliga und auch ein Kompliment für die Arbeit des ThSV Eisenach“, fügt er hinzu. Der ThSV Eisenach stellte vor 25 Jahren mit Jörn Schläger, Stephan Just und Edgar Schwank letztmalig deutsche Nationalspieler. Sollte Grgic gegen Schweden also zum Einsatz kommen, wäre er der erste deutsche Nationalspieler der Eisenacher seit einem Vierteljahrhundert.

Alfred Gislason nominiert 18 Spieler für Brückenlehrgang

In den letzten so erfolgreichen Spielen der Eisenacher übernahm Marko Grgic, der eine Ausbildung bei der Wartburg-Sparkasse als Bankkaufmann absolviert, viel Verantwortung beim Torwurf. Der Aufsteiger von der Wartburg hat aktuell fünf Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Mit 62 Treffern in 21 Spielen hat Grgic dazu beigetragen.

Witte: "Sind froh und stolz"

"Wir sind über diese Nachricht froh und stolz, dass nach so ganz vielen Jahren wieder ein Spieler aus unseren Reihen eine Einladung zur Nationalmannschaft erhält. Wir hoffen, dass es Marko beim Lehrgang gefällt und er einen guten Eindruck hinterlässt. Diese Einladung sehen wir als Lohn für seine Leistungen im Laufe der Saison, aber zugleich als Lohn und Wertschätzung der harten Arbeit aller in unserem Verein", erklärt Eisenachs Geschäftsführer René Witte.