Fröhlich nach Becherwurf: "Urvertrauen im Moment erschüttert"

Gesundheitlich geht es Schiedsrichterassistent Christian Gittelmann nach dem Becherwurf von Bochum besser. Sein Chef blickt aber auch auf die mentale Seite.

"Schnellstmöglich" will Christian Gittelmann auf den Platz zurückkehren. "Schon am kommenden Wochenende bin ich für einen Länderspiel-Einsatz eingeplant", hatte der Schiedsrichterassistent auf der DFB-Website gesagt - am Tag nachdem er in Bochum von einem Bierbecher am Kopf getroffen worden war.

Womöglich ist es der richtige Weg beim Umgang mit den mentalen Folgen des Vorfalls. "Es ist ein unangenehmes Gefühl, dass man sich auf das Spielfeld fokussiert und die Leute hinter einem sind", erklärte DFB-Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich am Sonntag im "Sport1-Doppelpass". "Das ist nur leistbar, wenn man dazu ein Urvertrauen entwickelt hat. Das ist im Moment erschüttert. Das ist jetzt ein Thema, wie man das mental mit ihm aufarbeitet. Das wird ein Thema sein, an dem wir in den nächsten Tagen und Wochen mit ihm arbeiten werden."

Gesundheitlich zumindest geht es Gittelmann schon besser. "Ich hatte gerade mit ihm Kontakt. Er hat noch ein bisschen Kopfschmerzen. Aber ich denke mal, er ist auf dem Weg der Besserung", so Fröhlich. Gittelmann hatte am Samstag erklärt, dass eine Schädelprellung und ein Schleudertrauma diagnostiziert worden seien.

Der DFB-Kontrollausschuss hat nach dem Spielabbruch vom Freitag Ermittlungen aufgenommen. Fröhlich fordert eine konsequente Bestrafung des Becherwerfers: "Wir müssen sehen, dass wir Einzelne, die verantwortungslos handeln, rigoros sanktionieren, um nicht das Gesamtsystem zu belasten."