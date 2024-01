Frodeno im Interview: "Ich habe mich ständig gequält, dies aber nie als Qual empfunden"

Im vergangenen Jahr hat der deutsche Triathlet Jan Frodeno seine Karriere beendet, mit der er Sportgeschichte schrieb. Im kicker zieht er ein Resümee.

Rentner sollen keine Zeit haben. Jan Frodeno kann dies bestätigen, nun, wo tagesfüllende Trainingspläne der Vergangenheit angehören. Der Kalender der einstigen Sportgröße bleibt prall gefüllt. Der kicker hat ihn zwischen Terminen in München und seinen väterlichen Pflichten in Andorra erwischt.

Herr Frodeno, nachdem Sie nunmehr seit rund drei Monaten Triathlon-Rentner sind, welches Stichwort fällt Ihnen spontan zu Ihrer Karriere ein?

Unfassbar dankbar.

Sie sind der einzige Triathlet, der auf der Kurzdistanz Gold bei Olympia holen und auch Weltmeister auf der Langdistanz werden konnte - und dies gleich dreimal. Erfüllt es Sie nicht mit Stolz, Sportgeschichte geschrieben zu haben?

Stolz empfinde ich nur, wenn ich meine Kinder sehe. Und was meine Karriere anbelangt, bin ich immer noch ein wenig am Sortieren meiner Erinnerungen. Da geht es aber in erster Linie nicht ums Sportliche, sondern um die Freundschaften, die ich mitgenommen habe.

Gibt es einen Sieg, den Sie als den größten Moment Ihrer Karriere bezeichnen?

Nein, den kann ich wirklich nicht benennen, so prall gefüllt meine Karriere an Ereignissen war. Übrigens nicht nur mit den Höhen, die nun meist zur Sprache kommen. Von außen betrachtet erscheint meine Karriere im Nachhinein wie eine blank polierte Kugel. In Wirklichkeit hat sie etliche Einschläge, die jedoch allesamt wichtig waren. Ohne Tiefen keine Höhen, wobei auch Glück eine Rolle spielte, wie ich im Nachhinein festhalten muss.

Sie spielen auf Verletzungen oder Infekte an.

Unter anderem. Du bereitest dich monatelang gezielt auf einen Wettkampf vor, damit du am Tag X bei 100 Prozent bist und dem Zufall vermeintlich keine Chance lässt. Vor den Olympischen Spielen in Peking 2008 hatte ich auch aufgrund einer nach Wunsch verlaufenen Vorbereitung so fest an Gold geglaubt, dass ich gar keine Reaktion darauf gehabt hätte, wenn ich an jenem Tag zum Beispiel wegen eines Defektes am Rad nicht gewonnen hätte. Du kannst noch so gut vorbereitet sein, du brauchst immer auch eine Portion Glück - dies habe ich damals so nicht gesehen.

Sie sind also ein Glückskind?

Bei all dem, was ich erleben durfte und was für ein Leben ich mit meiner Familie führen darf, wäre es sehr vermessen, das zu verneinen.

Das mit dem Stolz hatten wir ja bereits, doch erfüllt es Sie nicht mit besonderer Genugtuung, solche Tiefs wie Ihren Burnout 2010 oder das Scheitern beim Versuch des Hawaii-Triples 2017 wegen plötzlich auftretender Rückenprobleme beim abschließenden Marathon weggesteckt zu haben?

Wie bereits gesagt, das Überwinden von Widerständen ist untrennbar mit den Siegen verbunden. Und es waren nicht immer nur die großen, die dramatischen, sondern auch die kleinen im Trainingsalltag.

Sie haben mitunter Ihre Trainingspläne veröffentlicht, die Umfänge, aber vor allem die Intervalle haben schon beim Lesen wehgetan. Wie sehr mussten Sie sich quälen?

Ich habe mich ständig gequält, dies aber nie als Qual empfunden - auch wenn gerade der sechste oder siebte Intervall schon mal die Hölle war.

Sie hatten vom Schwimmsport aus den Weg zum Triathlon gefunden. War dies Ihre Lieblingsdisziplin?

Nein, ich habe da keine Präferenz, ich machte und mache alle drei Sportarten gleich gern.

Olympiasieger 2008: Jan Frodeno. IMAGO/Agencia MexSport

Apropos Präferenz: Als Sie noch auf der Olympia-Distanz unterwegs waren, äußerten Sie sich eher abfällig über die Langdistanz, bis Sie dann bei ihr Suchtpotenzial ausmachten. Wie kam es zu dem Wandel?

Das kann man gut mit einer Freundschaft vergleichen, die zunächst keine war, weil man nichts voneinander wusste, und die dann umso inniger wurde, als man sich kennenlernte.

Sie hatten sich 2014 in Frankfurt bei Ihrem ersten Ironman mit Platz 3 für die Weltmeisterschaft auf Hawaii qualifiziert, wo Sie ebenfalls Dritter wurden. War jenes Jahr mit dem Wechsel auf die Langdistanz im Nachhinein das wichtigste in Ihrer Karriere?

So sehe ich das nicht, weil ich auch die Jahre zuvor nicht nur wegen der Gold-Medaille nicht missen möchte. Ich hatte mir mit dem Ironman ein neues Ziel gesetzt, ohne zu wissen, ein neues gebraucht zu haben.

Was hat sich damals für Sie dadurch geändert?

Sehr viel, zuvor war ich voll eingebettet in den festen Strukturen der Nationalmannschaft, was mir damals auch guttat. Der Wechsel auf die Langstrecke war sozusagen ein Schritt in die Selbstständigkeit für mich. Ich musste mir ähnlich wie in der Formel 1 ein eigenes Team aufbauen.

Ist der Sieg auf einer Langdistanz sportlich höher einzuschätzen als der auf der olympischen?

Auf keinen Fall, die Anforderungen, um hier wie dort gewinnen zu können, sind ein Stück weit anders, aber auf jeden Fall gleich hoch. Ein Sieg über 100 Meter ist ja auch nicht höherwertig als der bei einem 10.000-Meter-Lauf.

Sie haben mit Gold bei Olympia und Weltmeister-Titeln auf Hawaii wie eingangs erwähnt ein Alleinstellungsmerkmal. Wie lange noch?

Da mache ihr mir überhaupt keine Gedanken, das ist mir auch nicht wichtig. Ich würde mich im Gegenteil mit demjenigen freuen, weil ich mich generell an Top-Leistungen erfreuen kann. Und angesichts der fortschreitenden Spezialisierung wäre dies eine ganz besondere.

Jan Frodenos letzter Wettkampf im September 2023 in Nizza. IMAGO/Beautiful Sports

Somit erübrigt sich die Frage, warum Sie den jungen Dänen Magnus Ditlev in Roth im Zielbereich so herzlich empfingen, als dieser im Juli Ihre dortige Bestmarke von 7:35 Stunden gleich um neun Minuten verbesserte.

Da war nichts Gespieltes dabei, die Freude kam aus vollem Herzen ...

… das war deutlich zu spüren. Man hat Sie auch in Hawaii schon als verletzter Zuschauer beim Reichen von Flaschen wie auch beim Anfeuern gesehen. Man sagt der Triathlon-Szene nach, eine große Familie zu sein. Zu Recht?

Auf jeden Fall.

Auch in der Weltspitze?

Auch da, wobei das vor und während eines Wettkampfes schon ein wenig anders ist, ohne dass es annähernd an die Rivalität wie beim Fußball heranreicht. Aber da im Profibereich in erster Linie nur der Sieg zählt, weil dieser über die Anzahl an Sponsoren entscheidet, kämpfen da Konkurrenten gegeneinander. Und ganz unabhängig davon: Wenn du mit so viel Herzblut so einen Aufwand betreibst, willst du gewinnen.

Haben Sie aus dieser Konkurrenz-Situation auch Motivation wie Kraft gezogen, oder waren Sie nur auf sich konzentriert?

Unterschiedlich. Je näher der Wettkampf gerückt ist, desto mehr bin ich auf Distanz gegangenen. Ich wollte mir nicht die Karten blicken lassen und schottete mich ab. Mitunter habe ich Aggressionen aufgebaut, aber nur um mich zusätzlich zu pushen. Spätestens mit dem Überqueren der Ziellinie war die aber sofort verflogen. Dem Konkurrenten Respekt zollen, ihm zu gratulieren oder ihn zu trösten, ist stets authentisch, das gehört zum Triathlon wie die drei Sportarten Schwimmen, Radfahren und Laufen.

Auffällig ist auch, dass bei den Profis zwar nur der Sieg zählt, es aber auch nur ganz wenige Aufgaben gibt.

Wenn du als Profi nicht gewinnst, ist es eigentlich egal, ob du 4. oder 20. wirst. Zugleich lässt die Triathlon-Ehre ein Aufgeben nur zu, wenn es die Gesundheit gebietet. Der Finisher-Gedanke ist der alles bestimmende, er vereint den Profi mit der großen Schar der Hobby-Triathleten.

Jan Frodeno auf seiner Triathlon-Maschine. IMAGO/Ingo Kutsche

Sprechen wir kurz über Ihren letzten Wettkampf, die Weltmeisterschaft, die für die Männer Mitte September erstmals in Nizza ausgetragen wurde. Nachdem Sie zuvor die US Open gewonnen hatten, gingen Sie dort den Marathon im Stil einer Ehrenrunde für Ihre Verhältnisse locker an und wurden am Ende 24. War dies so geplant?

Ehrlich gesagt nein. Ich ging sehr gut vorbereitet an den Start und hatte sehr wohl Ambitionen. Beim Radfahren merkte ich jedoch schnell, dass ich nicht den besten Tag erwischt hatte. Damit sind wir wieder bei dem, was ich schon mal erwähnte: Es ist am Ende nicht alles planbar. Und so nutzte ich den Marathon, um viele Hände zu schütteln.

Wie fühlt sich das Leben nun ganz ohne Trainingspläne an, die die vergangenen zwei Jahrzehnte Ihren Alltag diktierten?

Gut, ich vermisse das gar nicht. Zumal ja auch das normale Leben klare Strukturen besitzt, vor allem wenn man zwei Kinder hat.

Und wie sieht es mit dem Sport aus?

Ohne geht nicht, das fängt allein schon damit an, dass du nach 23 Jahren Hochleistungssport nicht plötzlich deinem Körper sagen kannst, stopp, das war’s. Unabhängig davon liebe ich es, Sport zu machen - und deswegen werde ich immer aktiv bleiben, auch um für meine Mitmenschen erträglich zu sein. Derzeit fahre ich hauptsächlich Rad, weil meine Achillessehne leicht gereizt ist.

Können Sie nach den vielen, vielen Jahren des Wettkampfs bereits einfach mal so Sport machen, ohne auf Zeiten oder Wattwerte zu schauen?

Ja, und das sogar sehr gut, ich habe einfach Freude daran, mich zu bewegen. Und eines ist klar: Ich werde definitiv keinen professionellen Wettkampf mehr bestreiten, das Kapitel ist beendet.

Und der Wettkampf gegen sich selbst oder Freunde bei einer gemeinsamen Radrunde zum Beispiel?

Natürlich teste ich an manchen Tagen aus, was noch geht, dies aber auf spielerische Art. Ich muss jetzt wirklich keine Intervalle à lá dreimal sechs Minuten mehr machen, das hatte ich zur Genüge.

Emma (geb. Snowsill) und Jan Frodeno. imago images/Eventpress

Ihre aus Australien stammende Frau war im Triathlon ebenfalls Weltklasse. Was bedeutet das für Ihre Kinder?

Erst mal nichts in dem Sinn, dass sie zu irgendetwas gedrängt werden. Klar geht es bei uns sportlicher zu als in anderen Familien, aber das heißt ja nicht, dass sie in unsere Fußstapfen treten sollen oder gar müssen. Wenn sie sich entscheiden sollten, irgendeine Ausdauersportart intensiver zu betreiben, werde ich meinen Senf dazugeben - wenn sie es wünschen. Derzeit bin ich ohnehin nur der begleitende Papa, meine Tochter spielt begeistert Klavier, mein Sohn Fußball. Da schaue ich zwar interessiert beim Training oder Spiel zu, aber als kompletter Laie. Und beim Kicken im Garten auf Mini-Tore lässt sich nicht verbergen, dass ich zwei linke Füße habe.

Sie sind als gebürtiger Kölner in Südafrika aufgewachsen, haben in Deutschland Ihre Triathlon-Karriere gestartet, leben nun nach dem Umzug vom spanischen Girona in Andorra wie auch in Australien, der Heimat Ihrer Frau. Wo sind Sie zu Hause?

In einem Podcast wurde mal die These aufgestellt, dass das gekachelte Schwimmbecken mein Wohnzimmer und die Welt mein Zuhause sei. Da ist viel Wahres dran. Wichtig ist in erster Linie, meine Familie und Freunde um mich herum zu haben, wo das dann ist, spielt eine untergeordnete Rolle. Ich bin mir sicher, dass wir uns nie irgendwo ganz fest niederlassen, das passt nicht zu uns.

Wie fühlen Sie sich angesichts Ihres Lebenslaufes und Ihrer verschiedenen Wohnorte? Als Deutscher mit südafrikanischem Hintergrund, als Wahl-Australier oder als Weltenbürger?

Ich könnte jetzt sagen, dass ich das Lockere in meinem Wesen aus Südafrika habe, und das einstige stur-pedantische Befolgen von Trainingsplänen meine deutsche Seite ist. Aber, ich bin so viel in der Welt herumgekommen, dass ich von solchen Stereotypen nicht viel halte. Ich kenne Deutsche, die unpünktlich ohne Ende sind, und Spanier, nach denen du die Uhr stellen kannst.

Was haben Sie nun weiter auf Ihrer Karriere-Uhr?

Ich werde dem Sport, dem Triathlon weiter eng verbunden bleiben. Ein wichtiges Vorhaben ist es, meine Triathlon-Bekleidungsmarke Ryzon voranzutreiben. Dann haben wir in Girona mal als Versuchsballon ein Gravel-Event organisiert: SGRAIL - bei dem das gemeinsame Erleben klare Priorität vor dem Wettkampf-Gedanken hatte. Da dies zum vollen Erfolg wurde, haben wir es zu einem Format ausgearbeitet, das wir an verschiedenen Orten in der Welt durchführen wollen. Das sind jetzt nur mal zwei Projekte von etlichen, die auf meiner Liste stehen.

Zum Abschluss: Wie sehen Sie die Zukunft des Triathlons?

Sehr gut, wenn man sich die boomenden Teilnehmerzahlen ansieht und weiß, dass die allermeisten Wettkämpfe ruckzuck ausgebucht sind. Der Triathlon nimmt einen festen Platz in der Welt des Sports ein.

Und welchen Weg wird der deutsche Triathlon in der Spitze ohne das Aushängeschild Frodeno gehen?

Noch anders als vor drei, vier Jahren kann man da sehr optimistisch sein. Wir haben von der Kurz-, über die Mittel- bis zur Langdistanz bei den Frauen wie den Männern eine große, breite Zahl an starken Athleten.