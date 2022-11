Fritz-Walter-Medaille: Gold für Brand, Adeyemi, Moukoko und Wirtz

Der DFB hat am Mittwoch die Sieger der Fritz-Walter-Medaille öffentlich gemacht - und dabei auch die Einführung einer Reform im Sinne des "Equal Play".

Die Fritz-Walter-Medaille wird demnach ab sofort gleichwertig an Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspieler vergeben: Es werden sowohl die besten männlichen als auch weiblichen Spieler*innen des U-17- und U-19-Jahrgangs mit Gold-, Silber- und Bronzemedaillen bedacht.

"Die Gleichberechtigung und die deutlich gestiegene Professionalisierung im Frauen- und Mädchenfußball muss sich auch bei der Würdigung des Nachwuchses bemerkbar machen", wird Hermann Winkler, DFB-Vizepräsident für Jugendfußball, zitiert: "Eines Tages die Fritz-Walter-Medaille in den Händen halten zu dürfen, soll auch ein Ansporn für die jungen Talente sein, die jetzt in unseren Vereinen trainieren."

Das neue Prinzip wird auch auf die pandemiebedingt ausgefallene Verleihung der Fritz-Walter-Medaille im Vorjahr angewendet. Dadurch dürfen sich insgesamt 24 Spieler*innen über die höchste Einzelauszeichnung im deutschen Nachwuchsfußball freuen. Diese kommen auf weit über 400 Bundesligaspiele. Youssoufa Moukoko (Gold, Jahrgang 2004) und U-21-Europameister Karim Adeyemi (Gold, Jahrgang 2002) spielen bei Borussia Dortmund bereits zentrale Rollen.

Vorbilder Oberdorf und Havertz

Jule Brand (Gold, Jahrgang 2002) gehört zu den Aufsteigerinnen im deutschen Fußball, gewann zuletzt auch die erstmalige Vergabe des "Golden Girl" für die beste U-21-Spielerin Europas. Lisanne Gräwe (Gold, Jahrgang 2003) ist zentrale Größe bei Bayer 04 Leverkusen und absolvierte alle Spiele bei der Weltmeisterschaft in Costa Rica.

"Der Anspruch aller unserer Nationalmannschaften ist es, nachhaltig in der Weltspitze vertreten zu sein", sagt Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften. "Unsere Medaillengewinner*innen sind bereits jetzt unmittelbar an der Verwirklichung dieses Ziels beteiligt oder besitzen das Potenzial, in der Zukunft prägende Figuren des deutschen Fußballs zu werden." Die Medaille solle auch als Motivation dienen, "es ihren Vorgänger*innen um Lena Oberdorf oder Kai Havertz gleichzutun und zu wichtigen A-Nationalspieler*innen zu wachsen".

Die reformierte Vergabe sorgt auch dafür, dass wir bei der Ausschüttung der Prämien mehr Amateurvereine berücksichtigen können. Joti Chatzialexiou

Die Anpassungen im Sinne des "Equal Play" sind "folgerichtig" für Chatzialexiou. Für die Goldmedaille zahlt der DFB jeweils 20.000 Euro, für Silber jeweils 15.000 Euro und für Bronze jeweils 10.000 Euro an die an der Ausbildung beteiligten Amateurvereine. "Die reformierte Vergabe sorgt auch dafür, dass wir bei der Ausschüttung der Prämien mehr Amateurvereine berücksichtigen können", hebt Chatzialexiou hervor.

Die Fritz-Walter-Medaille soll den Preisträger*innen während der kommenden Länderspielphase ihrer jeweiligen Nationalmannschaft oder direkt in den Vereinen überreicht werden. Künftig erhalten dann jährlich zwölf Preisträger*innen die Fritz-Walter-Medaille.

Die Preisträger*innen im Überblick:

Jahrgang 2002 weiblich - U-19-Frauen 2021:

Gold: Jule Brand (VfL Wolfsburg)

Silber: Julia Kassen (VfL Wolfsburg)

Bronze: Sophie Weidauer (1. FFC Turbine Potsdam)

Jahrgang 2002 männlich - U-19-Junioren 2021:

Gold: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

Silber: Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt)

Bronze: Noah Atubolu (SC Freiburg)

Jahrgang 2003 weiblich - U-19-Frauen 2022:

Gold: Lisanne Gräwe (Bayer 04 Leverkusen)

Silber: Carlotta Wamser (Eintracht Frankfurt)

Bronze: Sarah Mattner-Trambleau (First Vienna FC)

Jahrgang 2003 männlich - U-19-Junioren 2022:

Gold: Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen)

Silber: Luca Netz (Borussia Mönchengladbach)

Bronze: Robert Wagner (SC Freiburg)

Jahrgang 2004 weiblich - U-17-Juniorinnen 2021:

Gold: Clara Fröhlich (Bayer 04 Leverkusen)

Silber: Vanessa Diehm (TSG 1899 Hoffenheim)

Bronze: Cora Zicai (SC Freiburg)

Jahrgang 2004 männlich - U-17-Junioren 2021:

Gold: Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)

Silber: Linus Gechter (Hertha BSC Berlin)

Bronze: Anton Kade (FC Basel)

Jahrgang 2005 weiblich - U-17-Juniorinnen 2022:

Gold: Jella Veit (Eintracht Frankfurt)

Silber: Mara Alber (TSG 1899 Hoffenheim)

Bronze: Mathilde Janzen (TSG 1899 Hoffenheim)

Jahrgang 2005 männlich - U-17-Junioren 2022:

Gold: Nelson Weiper (FSV Mainz 05)

Silber: Laurin Ulrich (VfB Stuttgart)

Bronze: Tarek Buchmann (FC Bayern München)