Fritz' viertes BVB-Spiel: Alle Schiedsrichter-Ansetzungen für den 34. Spieltag

Seit Donnerstag stehen die Schiedsrichter-Ansetzungen für den 34. Bundesliga-Spieltag fest. Für das Meisterrennen schickt der DFB zwei seiner besten Referees.

Schalke, Bayern - und Wolfsburg-Gala: Fritz pfeift erneut den BVB

Borussia Dortmund kann am Samstag (alle 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit einem Heimsieg über Mainz die deutsche Meisterschaft eintüten, geleitet wird das mit Spannung erwartete Spiel vom erfahrenen Marco Fritz (kicker-Notenschnitt 2,46 bei zwölf BL-Einsätzen in dieser Saison). Der 45-Jährige leitete drei Partien mit Dortmunder Beteiligung in der Spielzeit 2022/23 - das 2:2 auf Schalke (Note 2,0), das 2:4 in München (2,0) und die 6:0-Gala gegen Wolfsburg (2,0). Als Vierter Offizieller ist Frank Willenborg im Einsatz, als VAR Pascal Müller.

Zwei torreiche Kölner Spiele: Jablonski leitet Bayern-Partie

Einen Ausnahme-Schiedsrichter ("Gerade der Beste, den wir haben") entsendet der DFB auch nach Köln, wo die Bayern im Fernduell mit dem BVB unbedingt gewinnen müssen: Sven Jablonski (kicker-Notenschnitt 2,32 bei 14 BL-Einsätzen in dieser Saison) stand bei zwei Münchner Ligapartien in der Verantwortung - beim 2:0 in Sinsheim sowie beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt. Hinzu kommen zwei torreiche Kölner Spiele, das 2:5 in Gladbach und das jüngste 5:2 gegen Hertha BSC. Vierter Offizieller ist Tobias Reichel, als VAR Christian Dingert im Einsatz.

Osmers ohne Schalker Vorerfahrung in dieser Saison

Für den Abstiegskampf des FC Schalke 04 schickt der DFB Harm Osmers (kicker-Notenschnitt 3,21 bei 14 BL-Einsätzen in dieser Saison) nach Leipzig. Der 38-Jährige leitet zum ersten Mal in dieser Spielzeit eine Partie der Königsblauen, Leipzig verbindet mit Osmers zwei Heimsiege gegen Hertha BSC (3:2) und den SC Freiburg (3:1). Dr. Max Burda ist als Vierter Offizieller in Sachsen dabei, die VAR-Rolle übernimmt Bastian Dankert.

Gewinnt Bochum ein zweites Mal unter Welz' Leitung?

Für die brisante Partie in Bochum ist der routinierte Tobias Welz (kicker-Notenschnitt 3,06 bei neun BL-Einsätzen in dieser Saison) angesetzt. Der 45-Jährige leitete in der laufenden Spielzeit die Leverkusener Heimspiele gegen Werder Bremen (1:1) und Borussia Dortmund (0:2) sowie den Bochumer 2:0-Auswärtssieg beim 1. FC Köln. Den Vierten Offiziellen gibt Florian Exner, den VAR Benjamin Brand.

Trotz 15 Einsätzen: Doppelte Premiere für Schröder

Auch beim VfB Stuttgart steht am Samstag der Abstiegskampf im Fokus, wenn das seit dem letzten Wochenende gesicherte Hoffenheim anreist. Der DFB entsendet für das Saisonfinale in Baden-Württemberg Robert Schröder (kicker-Notenschnitt 3,13 bei 15 BL-Einsätzen in dieser Saison). Kurios: Trotz der hohen Anzahl an Einsätzen leitete Schröder weder eine VfB- noch eine TSG-Partie in dieser Spielzeit. Als Vierten Offiziellen bringt er nach Stuttgart Robert Hartmann mit. Dr. Felix Brych ist am Wochenende wohl "nur" VAR, weil er unter der Woche das griechische Pokalfinale geleitet hatte.

"Gladbach-Experte" Jöllenbeck pfeift im Borussia-Park

Womöglich noch in den Abstiegsstrudel geraten könnte der FC Augsburg, dessen Gastspiel in Gladbach am Samstag von Dr. Matthias Jöllenbeck (kicker-Notenschnitt 2,79 bei zwölf BL-Einsätzen in dieser Saison) geleitet wird. Gleich vier Gladbacher Partien pfiff Jöllenbeck seit Saisonbeginn - das 1:0 gegen Hertha, das 1:5 in Bremen, das 3:1 gegen Stuttgart sowie das 0:3 in Leipzig. Mit Augsburg gab es nur einen Berührungspunkt, der FCA unterlag unter Jöllenbecks Leitung mit 0:2 bei Hertha BSC. Vierter Offizieller ist Dr. Robert Kampka, VAR Daniel Siebert - der das DFB-Pokalfinale in Berlin leiten wird.

Ittrich sah sieben Tore in Bremen - wie viele werden es in Berlin?

Wenn Union Berlin am Samstag gegen Bremen den Champions-League-Einzug finalisieren will, steht Patrick Ittrich (kicker-Notenschnitt 2,25 bei acht BL-Einsätzen in dieser Saison) in der Verantwortung. Eines seiner wenigen Bundesliga-Spiele - Ittrich fiel zwischenzeitlich länger verletzt aus - war das Tor-Spektakel in Bremen gegen Eintracht Frankfurt (3:4, kicker-Note 2,0). In der Hauptstadt ist Florian Lechner als Vierter Offizieller dabei, Guido Winkmann übernimmt den VAR-Posten.

Für Aytekin und Frankfurt schließt sich ein Kreis

Einen seiner Vorzeige-Schiedsrichter entsendet der DFB nach Frankfurt, wo Freiburg im Fernduell mit Union noch von der Königsklasse träumt: Deniz Aytekin (kicker-Notenschnitt 2,72 bei 18 BL-Einsätzen in dieser Saison) wird die Begegnung im Deutsche Bank Park leiten. Damit schließt sich für Aytekin und auch die Eintracht ein Kreis - denn der Unparteiische pfiff bereits Frankfurts erstes Saisonspiel an gleicher Stelle. Am 5. August 2022 ging die SGE mit 1:6 gegen Bayern München unter. Und: Auch das Hinspiel zwischen Freiburg und Frankfurt (1:1) erlebte Aytekin hautnah mit (kicker-Note 2,0). Als Vierter Offizieller ist in Hessen Martin Petersen im Einsatz, Johann Pfeifer übernimmt die VAR-Dienste.

Cortus' zehnter Einsatz führt ihn nach Wolfsburg

Die erste Partie von Hertha BSC als feststehender Absteiger in Wolfsburg leitet Benjamin Cortus (kicker-Notenschnitt 4,06 bei neun BL-Einsätzen in dieser Saison). Je einmal pfiff der 41-Jährige die beiden Teams: Wolfsburgs 2:2 gegen Gladbach (kicker-Note 2,5) und Herthas 1:1 gegen Mainz (kicker-Note 4,0). Cortus bringt Marcel Unger als Vierten Offiziellen mit nach Niedersachsen, den VAR gibt Sascha Stegemann.