Fritz über Werder-Wintertransfers: "Ich kann nichts versprechen"

Der SV Werder Bremen fahndet aufgrund personeller Ausfälle nach Verstärkungen. Leiter Profifußball Clemens Fritz ordnet die Suche für das Wintertransferfenster ein.

Die wichtigste Nachricht vor dem Spiel des SV Werder Bremen zum Start des 15. Bundesligaspieltags in Mönchengladbach lautete sicherlich: Michael Zetterer wird am Freitagabend ab 20.30 Uhr auflaufen können. Der erst vor drei Wochen zur neuen Nummer eins erklärte Keeper hatte noch am Mittwoch aufgrund von Schulter-Wehwehchen mit dem Mannschaftstraining ausgesetzt. Durch eine Rückkehr von Ex-Stammkeeper Jiri Pavlenka wäre andernfalls womöglich erneut über die Torwartposition diskutiert worden. "Zetti ist startklar, hat keine Probleme", sagte Cheftrainer Ole Werner.

Eine weiterhin fraglichere Personalie ist hingegen Naby Keita. Wie fit ist der 28-Jährige, nachdem er zuletzt immerhin schon zweimal wieder im Bremer Spieltagskader gestanden hatte? "Es ist auch für mich schwer, das prozentual zu beziffern", erklärte der Werder-Coach: "Wir werden sehen, wie sich ein Spielverlauf ergibt, ob er dann eine Option von der Bank ist."

Fritz: "Vielleicht jemanden verpflichten"

Fest steht jedenfalls, dass der Mittelfeldspieler nach aktuellem Stand im Januar zum Afrika Cup reisen wird - weshalb sich die Bremer Verantwortlichen offenbar nicht nur auf dieser Position auf dem Transfermarkt nach anderen Spielern erkundigen, sondern gerade auch in der Defensive, wo etwa Amos Pieper aufgrund eines Knöchelbruchs monatelang ausfallen wird. In Gladbach wird indes auch Kapitän Marco Friedl fehlen.

"Es ist nicht nur so, dass wir im Mittelfeld oder der Verteidigung schauen - wir haben schon gesamtheitlich den Markt im Blick und gucken, was für uns am meisten Sinn ergibt", so Leiter Profifußball Clemens Fritz. Noch klingen diese Transfer-Vorgaben eher verhalten, wenn der 43-Jährige sagt: "Wir haben das Ziel, vielleicht auch jemanden zu verpflichten in der Winterpause."

Neben der sportlichen Eignung sei es laut Fritz so, "dass ja auch noch die wirtschaftliche Komponente dazukommt" - und er ließ wissen: "Wir haben da unsere Hausaufgaben gemacht. Aber ich will und kann nichts versprechen. Wir müssen schauen, was im Endeffekt umsetzbar ist."