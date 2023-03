Fritz über Weisers Gedankengänge: "Er trifft die Entscheidung, nicht wir"

Wie schätzt man beim SV Werder Bremen die Nationalmannschafts-Pläne und -Chancen von Mitchell Weiser ein? Ein Austausch mit Profi-Chef Clemens Fritz steht noch aus.

Am Mittwochnachmittag erst starteten die Profis des SV Werder Bremen in die Trainingswoche vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Bayer Leverkusen. Auch deshalb hatte Clemens Fritz wohl "noch nicht die Möglichkeit", wie der Leiter Profifußball sagte, persönlich mit Mitchell Weiser in Kontakt zu treten. Es gäbe mittlerweile ja durchaus einen speziellen Anlass dafür, nachdem der kicker am Dienstag berichtet hatte, dass der ehemalige deutsche U-Nationalspieler sich mit einem Verbandswechsel und einer möglichen Nominierung für die algerische Nationalmannschaft beschäftigt.

Bevor Fritz sich jedoch am Mittwochmittag schon zu diesem Thema äußern wollte, möchte er sich lieber erst einmal mit Weiser direkt darüber austauschen, denn: "Klar interessieren mich auch die Gedankengänge." Was der 42-Jährige jedoch bereits sagen konnte, war, dass er die Nationalmannschaftspläne des Werder-Profis als dessen "persönliche Entscheidung" erachte, "die er trifft - und nicht wir als Verein".

Fritz: "Wird sicher auch beim DFB registriert - oder sonst woanders"

Weiser habe in seiner Karriere ja selbst schon "einiges erlebt und verfügt über gewisse Erfahrungen", da werde ihm Fritz nicht reinreden, etwa: "Mach dies oder mach das andere." Angesprochen darauf, ob er dem 28-Jährigen denn auch die nötigen Fähigkeiten für eine Nominierung der deutschen A-Auswahl zusprechen würde, entgegnete Fritz: "Er bringt Elemente mit, die uns unheimlich guttun - und warum sollten die nicht auch der Nationalmannschaft guttun? Vorausgesetzt ist natürlich immer, dass du dieses Niveau auch konstant hältst."

Der Bremer Profi-Chef betonte zwar explizit, Weiser nun "nicht bei der deutschen Nationalmannschaft reinsingen" zu wollen - er habe nur auf die entsprechende Frage geantwortet, zumal bis dato kein Kontakt zum DFB bestehe. Doch die "Kreativität in seinem Spiel als Rechtsverteidiger", die der Werder-Leistungsträger in dieser Bundesliga-Saison nachhaltig auslebt, sei eben nur "schwierig zu verteidigen". Mit acht Torvorlagen ist Weiser einer der besten Vorbereiter der Liga. Und wenn diese "Leistungen auf dem Platz kontant gebracht werden", so Fritz, "wird das sicherlich auch beim DFB registriert - oder sonst woanders".