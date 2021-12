Fritz über Transfers: "Dann werden wir das machen"

Clemens Fritz sieht den Kader des SV Werder Bremen gut aufgestellt. Trotzdem schließt er Transfers in der Winterpause nicht aus.

Die Transferperiode des vergangenen Sommers war für die Verantwortlichen des SV Werder Bremen die ereignisreichste seit langer Zeit. Der Bundesliga-Abstieg in der vergangenen Saison bedeutete einen Einschnitt; die finanziellen Zwänge des Klubs machten stattliche Transferüberschüsse erforderlich, die personelle Fluktuation war groß. Die Winterpause dürfte in dieser Hinsicht wesentlich ruhiger ausfallen. Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball, kündigt an: "Für uns ist klar: Wir werden nur etwas machen, falls wir uns verbessern können."

Fritz: "Wir sind überzeugt von unserer Mannschaft"

Den aktuellen Kader hält er für "breit besetzt", es gebe "ein gutes Gleichgewicht zwischen alt und jung, zwischen Führungsspielern und entwicklungsfähigen Spielern", erklärt der 41-Jährige: "Wir sind überzeugt von unserer Mannschaft."

Nominell sind die Bremer für die 2. Liga noch immer hochkarätig aufgestellt, allerdings sorgten Verletzungen von mehreren Führungsspielern zwischenzeitlich dafür, dass Werder ein Großteil des fünfköpfigen Mannschaftsrats oftmals nicht zur Verfügung stand. Mittlerweile ist das Quintett wieder fit, stand bei den zwei Siegen zuletzt gegen Aue (4:0) und in Regensburg (3:2) jeweils komplett in der Startelf.

"Wenn man aber noch mal die Möglichkeit hat, Qualität dazuzubekommen", sagt Fritz mit Blick auf das bevorstehende Transferfenster, "dann werden wir das machen." Nur: Es müsse dann auch wirtschaftlich passen, noch immer kann Werder keine großen finanziellen Sprünge machen. Das bedeutet wiederum auch, dass man sich nicht vollkommen unempfänglich für Offerten für eigene Spieler zeigen werde. "Wenn etwas reinkommt, werden wir uns damit beschäftigen", so Fritz, "doch wir sind in einer Situation, in der wir nicht verkaufen müssen. Von daher planen wir das auch nicht."