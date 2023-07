Fritz über Keita: "Sein Heilungsprozess verläuft gut"

Aufgrund seiner Adduktorenverletzung verpasst Naby Keita die Trainingseinheiten des SV Werder Bremen im Zillertal. Dort arbeitet er stattdessen an seinem Comeback - und wird weiter ins Teamgefüge integriert.

Aus dem Bremer Trainingslager in Zell am Ziller/Österreich berichtet Tim Lüddecke

Dass Naby Keita die Reise mit dem SV Werder Bremen nach Österreich nicht angetreten hat, um dort den ganzen Tag im Hotel zu verbringen, hatte Chefcoach Ole Werner bereits zum Start des rund zehntägigen Trainingslagers angekündigt: "Er wird auch das Tageslicht sehen."

Bei den Trainingseinheiten hält sich der vom FC Liverpool verpflichtete Neuzugang oftmals in der Nähe des Platzes auf, verfolgt die Abläufe und wird bei den Instruktionen an der Taktiktafel natürlich auch hinzugezogen. Autogramme schreibt der 28-Jährige ebenfalls immer mal wieder.

Gerade auch wegen des Themas Integration haben wir ihn mitgenommen, weil uns das wichtig war. Clemens Fritz

Er ist ganz normaler Teil des Bremer Trosses im Zillertal - was ja auch der Plan gewesen war: Dass er sich zugehörig fühlt. Zumal er an der Weser auch ziemlich allein gewesen wäre, seine Familie ist bis dato noch nicht vor Ort. "Gerade auch wegen des Themas Integration haben wir ihn mitgenommen, weil uns das wichtig war", erklärt Leiter Profifußball Clemens Fritz.

Zudem kann er bei jeglicher Art von inhaltlichem Input dabei sein, etwa den Videositzungen: "Damit er versteht, was wir umsetzen wollen und was Ole von der Mannschaft und ihm verlangt", so der 42-Jährige.

Rückkehr um die Länderspielpause?

Ansonsten arbeitet Keita vor allem im Gym an seinem Comeback, am Dienstag hat er ein Video vom Seitenrand des Trainingsplatzes hochgeladen, sagte in die Kamera: "Ich bin hier, um meine Mitspieler zu supporten, ich hoffe, ich kann bald zurück sein, um mit ihnen zu trainieren - let’s go, Bremen." Wann es so weit sein könnte, dazu gibt es bis dato keine neue Prognose als die bisherige: "Zum ersten Spiel wird er noch nicht dabei sein, aber wir gehen schon davon aus, dass er danach zeitnah zur Mannschaft stoßen wird", sagt Fritz.

In der zweiten Septemberwoche ist Länderspielpause, "wir hoffen, dass er davor schon dabei ist", berichtet der Leiter Profifußball: "Es kann aber auch danach sein - vielleicht nutzen wir die Zeit noch für den Aufbau". Grundsätzlich wolle man Keita bei seinem Comeback "nicht unter Druck setzen", bei muskulären Verletzungen sei das nicht immer so einfach vorherzusagen. Dennoch betont Fritz: "Sein Heilungsprozess verläuft gut - wir sind da sehr zufrieden bisher."

Beteiligung bei Nawrocki, Forcieren bei Weiser

Positive Nachrichten konnte Fritz indes schon jetzt in der Personalie Maik Nawrocki bestätigen, der Werder vor einem Jahr für 1,5 Millionen Euro zu Legia Warschau verließ und nun zu Celtic Glasgow weitergezogen ist. Beim schottischen Meister unterschrieb der 22-jährige Defensivspieler einen Vertrag über fünf Jahre bis zum 30. Juni 2028. An der gehandelten Ablösesumme von fünf Millionen Euro partizipieren die Bremer.

Auch bezüglich einer Vertragsverlängerung von Mitchell Weiser sei er optimistisch: "Wir hoffen, dass wir das zeitnah forcieren können." Und noch eine Personalie: An Oliver Burke besteht aktuell kein Interesse eines anderes Vereins.