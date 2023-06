Fritz erklärt den Werder-Coup mit Keita

Mit der Verpflichtung von Naby Keita ist dem SV Werder Bremen ein Coup gelungen: Leiter Profifußball Clemens Fritz erklärt, wie der Transfer zustande kam.

Schlägt seine Zelte künftig in Bremen auf: Naby Keita. WERDER BREMEN

Der Kontakt zur Spielerseite bestand zwar schon etwas länger, nach einem in dieser Woche stattgefundenen Treffen ging es dann jedoch schnell: Am Freitag machte der SV Werder Bremen den Transfer von Naby Keita dann öffentlich, der Mittelfeldspieler kommt ablösefrei, nachdem sein Vertrag beim FC Liverpool ausgelaufen war.

Der Klub profitierte bei der Umsetzung auch vom guten Draht des neuen Kaderplaners Johannes Jahns, der bis zuletzt zehn Jahre lang bei RB Salzburg tätig gewesen ist - jenem Klub also, von dem Keita im Jahr 2016 zu RB Leipzig gewechselt war.

"Es war sicherlich ein Vorteil, dass Johannes und Naby sich aus der gemeinsamen Zeit in Salzburg gut kennen und sie damals schon Gespräche geführt haben", sagt Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball, dem kicker: "Wir haben einen guten Draht zur Nabys Agentur und Johannes ganz besonders zu Nabys direktem Berater."

Der Plan: Keita bei Werder "zu alter Stärke verhelfen"

Um den Coup letztlich zu finalisieren, war dann aber "schon Überzeugungsarbeit notwendig", erklärt der 42-Jährige: "Wir haben Argumente eingebracht, indem Ole (Werner, Trainer, d. Red.) unsere Spielidee vorgestellt hat und erläutert hat, was wir von Naby erwarten." Das Umfeld in Bremen sei ein entscheidender Faktor für die Verpflichtung gewesen, "das war für alle das Wichtigste", an der Weser wolle man "ihm wieder zu seiner alten Stärke verhelfen", so Fritz. Die während seiner fünf Jahre beim FC Liverpool vor allem aufgrund mehrerer Verletzungen nicht durchgehend sichtbar wurde.

Von 190 möglichen Premier-League-Spielen absolvierte Keita in dieser Zeit lediglich 84 (sieben Tore, fünf Vorlagen), davon lediglich acht in der abgelaufenen Saison - das letzte Ende Februar. Seine Verletztenakte "ist uns durchaus bewusst", konstatiert Fritz: "Es waren aber mehr oder weniger immer wieder kleinere Verletzungen, muskuläre Geschichten - weshalb es einfach wichtig sein wird, ihn bestmöglich zu betreuen. Es kommt auf die Belastungssteuerung an, da müssen wir intensiv ein Auge draufhaben."

Fritz: "Naby sprengt nicht unseren finanziellen Rahmen"

Auch aufgrund der Konkurrenzsituation bei den Reds habe der Nationalspieler Guineas nicht die Spielzeit bekommen, die ihm als Schlüsselfigur in Leipzig zuvor noch sicher gewesen war. "Die wollen wir ihm wieder ermöglichen", erklärt der Profi-Chef: "Wichtig ist, dass Naby in seinen Rhythmus kommt, und diese Zeit geben wir ihm. Weil wir wissen, dass er in Topform ein Unterschiedsspieler sein kann."

Wo Keita genau eingeplant ist im Bremer Mittelfeld, in dem er qua seiner dynamischen Anlagen "vielseitig einsetzbar" sei, ob als Sechser oder Achter, werde sich während der Vorbereitung unter Coach Werner herausstellen. Fritz: "Wir sind überzeugt, dass er beide Positionen spielen kann."

Bleibt noch die wirtschaftliche Frage: Wie konnte Werder, belastet von Verbindlichkeiten von über 30 Millionen Euro, einen Spieler verpflichten, der in England ein Vielfaches verdient haben wird als nun in Bremen? "Dass wir nicht so zahlen können wie Liverpool ist natürlich klar und man kann auch mal stark davon ausgehen, dass Naby nicht sein altes Gehalt verlangt hätte", sagt Fritz über die Rahmenbedingungen. Und weiter: "Wir sind nach wie vor Werder Bremen und haben für beide Seiten einen guten Deal gefunden. Naby sprengt nicht unseren finanziellen Rahmen, sonst hätten wir den Transfer auch nicht machen können."