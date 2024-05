Fritz erfuhr erst auf der Werder-PK vom Verzicht auf Ducksch

Die Heim-Europameisterschaft findet im Sommer ohne Bremens Top-Scorer Marvin Ducksch statt. Bei Werder sind sie überzeugt, dass das den 30-Jährigen nicht aus der Bahn werfen wird.

Am Donnerstagmittag hat Bundestrainer Julian Nagelsmann auf einer Pressekonferenz seinen vorläufigen EM-Kader nominiert. Keiner dieser 27 berufenen Profis ist Bremens Top-Scorer Marvin Ducksch, der bei den November-Länderspielen gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) jeweils eingewechselt wurde und so zu seinen ersten beiden Einsätzen fürs DFB-Team kam.

Weil Ducksch in der Bundesliga auch in der Folge performte (21 Scorerpunkte in 32 Bundesliga-Einsätze), dürfte sich der 30-Jährige durchaus Hoffnungen auf einen Platz im EM-Kader gemacht haben. Sein Name aber tauchte nicht im Aufgebot Nagelsmanns auf.

Clemens Fritz wurde von dieser Nachricht auf der fast parallel zur DFB-Veranstaltung stattfindenden Werder-PK überrumpelt. "Ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich erfahre das jetzt gerade von dir, dass die Nominierung komplett ist", gestand Bremens Geschäftsführer offen ein: "Ich hatte nicht die Zeit, mich damit zu beschäftigen. Heute habe ich auch noch nicht mit Marvin gesprochen." Er wisse nicht, "ob es absehbar war", sei aber überzeugt, dass es auch so "den einen oder anderen Härtefall geben wird".

Werner lobt Duckschs "sensationellen Weg"

"Ich denke, es gibt einige Spieler, die wirklich sehr enttäuscht sind", so Fritz: "Aber ich gehe nicht davon aus, dass das jetzt großen Einfluss auf Marvin hat. Er ist auch als Typ gefestigt genug, um damit umgehen zu können, bei aller Enttäuschung, die natürlich da sein wird."

Auch Cheftrainer Ole Werner hatte Ducksch zu dem Thema noch nicht sprechen können. "Ich glaube, Marvin kann auch auf diese Saison wieder stolz sein", erklärte der 36-Jährige: "Er hat es zum Nationalspieler geschafft. Nachdem wir hier auch noch vor zwei Jahren die Diskussion geführt haben, wie er in der Bundesliga überhaupt zurechtkommt, ist das, glaube ich, ein sensationeller Weg."

Die 21 Torbeteiligungen sprächen für sich. Mit Blick aufs Bochum-Spiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) fügte Werner an: "Hoffen wir, dass am Wochenende nochmal was dazukommt." Ducksch jedenfalls müsse sich in Bezug auf den geplatzten EM-Traum "wenig vorwerfen" - gerade hinsichtlich der offensiven Konkurrenz im DFB-Team.