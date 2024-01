Fritz bestätigt Kontakt mit Malatini

Bereits am Freitagabend hatte es erste Indizien für einen Wechsel des argentinischen Innenverteidigers Julian Malatini (22) zu Werder Bremen gegeben. Am Samstag nun bestätigte Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz die Verhandlungen. Der SVW befinde sich "in guten Gespächen" für einen Transfer. Malatini spielt aktuell beim argentinischen Erstligisten Defensa y Justicia.