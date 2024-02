Fritz äußert sich zu Hansen-Aaroen

Wie englische Medien bereits vermeldet hatten, steht Isak Hansen-Aaroen (19, von ManUniteds U 21) vor einem Wechsel zu Werder Bremen. Das Interesse bestätigte am Nachmittag Clemens Fritz, blieb aber vorsichtig. "Es kann sein, dass wir heute noch einen weiteren Transfer in Mittelfeld umsetzen und ich kann bestätigen, dass es sich dabei um Isak handelt", so der Leiter Profifußball. "Vertragliche Details müssten aber noch besprochen, der Medizincheck absolviert werden, so Fritz weiter. "Wir versuchen, eine Einigung zu finden, aber aktuell gibt es noch keine Garantie, dass das klappt." Auch die Flugstreiks spielen eine Rolle. "Klar beeinflusst uns das auch, aber wir haben da auch immer einen Plan B in der Hinterhand", erklärte der 43-Jährige.