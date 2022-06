Fritsch über Lilien-Kader: "Voraussetzungen sind nicht die schlechtesten"

Erst in Regensburg, dann ein Heimspiel gegen Sandhausen - Präsident Rüdiger Fritsch gibt nicht viel auf das vermeintlich machbare Auftaktprogramm des SV Darmstadt 98. Die Liga sei keinen Zentimeter schlechter als vergangene Saison, sagt er. Grundsätzlich gibt er sich optimistisch, warnt aber auch.

Bei strahlendem Sonnenschein schaute Rüdiger Fritsch am Freitag im Trainingslager des SV Darmstadt 98 in Herxheim in der Pfalz vorbei. Und auch unter sportlichen Gesichtspunkten blickt der Vereinspräsident nach eigenen Worten frohen Mutes auf die kommende Spielzeit.

"Wir haben einen fast vollständigen Kader zur Verfügung, bewusst ergänzt durch U-19-Spieler", sagte er. "Da scheinen die Voraussetzungen für eine gute Saison nicht die schlechtesten zu sein." Punktuell werde es noch Ergänzungen geben. Gesucht werden vor allem noch ein Stürmer und ein Innenverteidiger.

Ausbildungsverein ohne U-23-Mannschaft

Dass die Personalplanung bereits so weit fortgeschritten ist, sieht Fritsch eher als Ausnahme. "Die vertraglichen Situationen bei den Spielern waren dieses Jahr gut für uns, deswegen ist der Kader weitgehend zusammengeblieben." In der kommenden Saison werde das schon wieder anders sein. "Wenn Verträge auslaufen oder sich Spieler in den Fokus gespielt haben und dann größere Vereine kommen, sind wir zunächst außen vor."

Aber das sei kein exklusives Phänomen in Darmstadt. Man verstehe sich eben auch als Ausbildungsverein. Eine U-23-Mannschaft wird es laut Fritsch aber in nächster Zeit nicht geben - auch wenn sich das zum Beispiel Trainer Torsten Lieberknecht wünscht. "Wir haben das mehrfach hin und her überlegt. Aber zum Schluss muss man zwischen Aufwand und Ertrag abwägen", sagt der Präsident. Damit eine solche Mannschaft wirklich ein Unterbau für eine Profimannschaft sei, müsse man mehrere Millionen investieren. "Die haben wir gar nicht zur Verfügung", stellt er klar.

Kaffeesatzleserei und fragwürdige Rezepte

Bei einer Bewertung des Auftaktprogramms im am Freitag veröffentlichten Zweitliga-Spielplan zeigte sich Fritsch zurückhaltend. Die Lilien starten mit einem Auswärtsspiel in Regensburg und empfangen dann den SV Sandhausen. Ob es anders wäre, wenn man zuerst gegen Schwergewichte wie den Hamburger SV oder Arminia Bielefeld hätte spielen müssen, sei Kaffeesatzleserei.

Er glaube aber schon, dass es wichtig sei, gut aus den Startlöchern zu kommen. "Auch wenn das letzte Saison anders war - ich weiß ich nicht, ob das ein Rezept ist, das man jede Saison anwenden muss.", sagte er mit Blick auf den Fehlstart im Vorjahr.

Insgesamt sei die Liga ist keinen Zentimeter schlechter als vergangene Saison. Nach Platz vier habe der Verein den Anspruch, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen und in der oberen Hälfte dabei zu sein. "Aber wenn man einen schlechten Lauf hat, kann man auch relativ schnell unten stehen", stellt er klar.