Fritsch schimpft: "Schwachsinn, es ist hart zu ertragen"

Nach dem 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach war beim SV Darmstadt 98 von Freude über den ersten Punkt keine Spur. Vielmehr herrschte Katerstimmung.

Furios hatten die Lilien vor heimischer Kulisse begonnen. In der ersten Halbzeit spielten sie die völlig indisponierten Gladbacher an die Wand und hätten auch mit vier oder fünf Toren Führung in die Pause gehen können. Dass die Mannschaft dann im zweiten Durchgang das 3:0 noch aus der Hand gab, lag an einer Schlüsselszene kurz nach der Pause - aber nicht nur.

Nach einem langen Ball war Darmstadts Matej Maglica der Ball an die Hand gesprungen, wobei die Fernsehbilder über die Qualität des Handspiels keine hundertprozentige Sicherheit gaben. Schiedsrichter Timo Gerach ließ zunächst weiterlaufen, entschied jedoch nach VAR-Eingriff auf Elfmeter und Rot für den Verteidiger (49.). Damit kippte das Spiel. Zwar parierte der starke Lilien-Keeper Marcel Schuhen den Handelfmeter, doch in der Folge bauten die Gäste immer mehr Druck auf. Es lag vor allem an Schuhen, dass es am Ende noch für den ersten Punkt der Saison reichte.

Präsident Fritsch außer Rand und Band

Die Schiedsrichter-Entscheidung sorgte für reichlich Gesprächsstoff und Aufregung. Vereinspräsident Rüdiger Fritsch war kaum zu halten: "Ich kann das nicht mehr nachvollziehen", schimpfte er in den Stadion-Katakomben. "Was ist denn das für ein Schwachsinn hier. Es fängt so an, dass die Kleinen kein Glück haben. Vielleicht haben sie auch keine Lobby. Ich weiß es nicht. Aber es ist hart zu ertragen."

Und als sich Schiedsrichter Gerach in die Mixed-Zone wagte, um sich vor den TV-Kameras zu erklären, positionierten sich vorsichtshalber mehrere Offizielle zwischen dem aufgebrachten Fritsch und dem Unparteiischen.

Individuelle Fehler und mangelnde Cleverness

Sehr moderat reagierte dagegen Trainer Torsten Lieberknecht, der sich in der Vergangenheit oft von den Schiedsrichtern benachteiligt gefühlt hatte. Der Lilien-Coach legte den Blick vielmehr auf die Fehler seiner eigenen Mannschaft. "Wir haben in der zweiten Halbzeit sicher das eine oder andere nicht perfekt verteidigt", räumte er ein.

Zumindest den ersten beiden Gladbacher-Treffern gingen individuelle Fehler in der Lilien-Defensive voraus, die nicht zwangsläufig mit der Unterzahl zu tun hatten.

Zudem fehlt es dem Aufsteiger noch an Cleverness. Denn auch mit einem Mann weniger kann man eine 3:0-Führung durchaus über die Zeit bringen. Wie es geht, hat Union Berlin im vorangegangenen Spiel am Böllenfalltor gezeigt: In Unterzahl gelangen den Köpenickern drei Tore aus Standards, sodass sie schließlich 4:1 gewannen.

Kapitän Holland und "das Schlimmste am Spiel"

Besonders bitter für die Lilien: Kurz nach dem 3:3 hatte Fabian Holland (78.) die Riesenchance zur erneuten Führung: Nach einem Konter kam der Kapitän frei vor dem Gladbacher Tor zum Kopfball, verfehlte jedoch. Entsprechend zerknirscht gab sich der 33-Jährige: "Für mich persönlich war das das Schlimmste am Spiel", sagte er. "Du kriegst mit den drei Toren auf die Fresse. Dann habe ich die Chance zum 4:3. Ich weiß nicht, ob Gladbach dann noch mal ein Tor geschossen hätte in den verbliebenen gut zehn Minuten. Das war schon sehr ärgerlich für mich."