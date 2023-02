Fristlose Kündigung: Der Fall Bobic wird zur Schlammschlacht

Hertha BSC hat dem Ende Januar freigestellten Geschäftsführer Fredi Bobic (51) eine fristlose Kündigung zugestellt. kicker-Informationen decken sich mit einem Bericht der "Bild".

Der abstiegsbedrohte Bundesligist hatte sich am 28. Januar nur wenige Stunden nach dem Derby gegen Union Berlin (0:2) von Bobic getrennt. Neben der sportlichen Talfahrt und der durchwachsenen Transferpolitik war für Bobics Beurlaubung auch eine Vertragsklausel mitentscheidend, wonach der Sportchef seinen bis 2024 laufenden Vertrag bei Hertha durch das Ziehen einer Option im Februar 2023 bis zum 30. Juni 2026 hätte verlängern können.

Am Tag nach der Personalie, die branchenweit für Aufsehen gesorgt hatte, hatte Hertha-Präsident Kay Bernstein bei der Vorstellung des neuen Sportdirektor Benjamin Weber in einer Pressekonferenz zur Causa Bobic erklärt: "Wie es in dem Geschäft ist, gibt es irgendwann ein Ende. Wir sind weit weg davon, dass wir im Streit auseinandergehen." Das dürfte sich jetzt ändern. Der Klub hat Bobic eine fristlose Kündigung zugestellt, die "Bild" hatte zuerst darüber berichtet.

Hertha wirft Bobic dem Vernehmen nach vereinsschädigendes Verhalten vor. Ob das komplette Präsidium über den Vorgang informiert war, darüber gehen die Ansichten in der Chefetage nach kicker-Informationen auseinander. Ausgangspunkt war eine Äußerung von Bobic in einem Interview mit dem rbb nach der Derby-Pleite. Auf wiederholte Nachfragen von rbb-Reporter Uri Zahavi, welche Folgen die Niederlage für Trainer Sandro Schwarz habe, hatte Bobic am Ende des Gesprächs gesagt: "Wenn du noch mal fragst, kriegst du eine gescheuert." Bobic hatte sich nach Bekanntwerden des Vorfalls entschuldigt und erklärt: "Es tut mir sehr leid, da habe ich zu emotional reagiert. Das war nur ein Spruch, der natürlich nicht so gemeint war. Das sollte man im Fußball kurz nach einem Spiel bitte nicht überbewerten."

Jetzt ist dieser Satz offenbar Mittelpunkt einer juristischen Auseinandersetzung, die zur Schlammschlacht werden könnte. Bobic hatte zum 1. Juni 2021 sein Amt als Geschäftsführer Sport angetreten, Hertha hatte seinerzeit eine Ablöse von 2,5 Millionen Euro an Bobics damaligen Klub Eintracht Frankfurt gezahlt. Jetzt droht eine Scheidung vor Gericht - und mit viel Getöse.