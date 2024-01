Frisorger kehrt nach Unterfranken zurück

Kevin Frisorger verlässt den FV Illertissen nach zwei Jahren, der 23-jährige Abwehrspieler kehrt in seine unterfränkische Heimat zurück und schließt sich dort dem 1. FC Schweinfurt an. Frisorger absolvierte in der laufenden Runde 18 Einsätze in der Regionalliga Bayern, stand zudem im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf auf dem Feld. Beim 1:3 traf er zunächst unglücklich früh zum 0:1 ins eigene Tor, kurz vor der Pause erzielte er per Kopf den Ehrentreffer für den Underdog.