Frischgebackener Vater Foden vor Rückkehr ins Training

Für Phil Foden gab es mit der Geburt seines dritten Kindes in diesen Tagen erfreuliche Nachrichten. Nun ist der 24-Jährige wieder im Kreise der Nationalmannschaft und kämpft ums Viertelfinale.

Soll am Freitag wieder trainieren: Phil Foden. IMAGO/Moritz Müller

Aufgrund einer "Familienangelegenheit" war Phil Foden zurück nach Großbritannien geflogen. Schnell wurde klar, um was es sich handelt: Der erst 24-jährige Engländer ist zum dritten Mal Vater geworden.

Nachdem der Mann von Manchester City bei der Geburt dabei war, geht es nun wieder zurück ins Quartier der englischen Nationalmannschaft. Laut übereinstimmenden britischen Medienberichten soll Foden am Freitag wieder beim Training der Three Lions dabei sein.

Die Engländer bereiten sich dann auf ihr EM-Achtelfinale am Sonntag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen die Slowakei vor. Auf dem Papier sind die Three Lions der Favorit, allerdings muss sich die Mannschaft von Gareth Southgate nach einer sehr schwachen Vorrunde, die trotzdem im ersten Platz der Gruppe C mündete, immens steigern.

Enttäuschende EM bisher von Foden

Für dieses Unterfangen wäre auch ein Foden in guter Form wichtig. Die Ideen des Offensivkünstlers könnten die Engländer gut gebrauchen. Wie auch seine Teamkollegen blieb der Mann von Manchester City bisher klar hinter den Erwartungen zurück. Der 24-Jährige stand dreimal in der Startelf, war allerdings an noch keinem Tor beteiligt und kommt nur auf einen kicker-Notenschnitt von 3,83.

Zu wenig für einen Mann, der einer der talentiertesten Fußballer seines Landes ist. Dabei hat Foden eine starke Saison hinter sich, wurde mit den Skyblues Meister und erzielte in 35 Ligaspielen satte 19 Treffer. Diese Form will er nun in der K.-o.-Phase der Europameisterschaft auch zeigen. Vielleicht hilft ihm das junge Vaterglück ja dabei...