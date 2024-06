Frischer Serie-A-Wind: Fonseca trainiert Milan

Nach einer insgesamt erfolgreichen Zeit hatte sich die Milan-Führungsriege letztlich von Trainer Stefano Pioli getrennt - und nun wie erwartet Paulo Fonseca installiert. Der Portugiese kommt aus Frankreich, kennt die italienische Liga, hat aber den ganz großen Erfolg noch nicht vorzuweisen.

Am Ende hatte die Vizemeisterschaft hinter dem uneinholbaren und einfach zu starken, zu konstanten Stadtrivalen Inter Mailand nicht genügt - auch weil es gerade hinten heraus mitsamt Europa-League-Aus im Viertelfinale gegen Ligakonkurrenz AS Rom teils bieder gewesen war. Stefano Pioli, Meistertrainer von 2021/22, musste seinen Platz bei Milan also nach fünf Spielzeiten räumen.

Piolis 239 Spiele an der AC-Seitenlinie mitsamt seines guten Schnitts von 1,89 Punkten sind also Geschichte. Eine Geschichte, die der vor einigen Jahren noch ins Mittelmaß abgerutschte, einst glorreiche und von Pioli wieder in die Serie-A-Spitzengruppe gehobene Traditionsklub nun mit einem neuen Mann erfolgreich fortschreiben will. Sein Name: Paulo Fonseca.

Dreijahresvertrag bei den Rossoneri

Wie bereits seit geraumer Zeit erwartet worden war, unterzeichnete der 51-jährige Portugiese nun einen Dreijahresvertrag bei den Rossoneri. Die Serie A ist für den in den letzten beiden Jahren beim OSC Lille beschäftigten Fonseca dabei kein neues Pflaster - schon zwischen 2019 und 2021 hatte der frühere Innenverteidiger in der Liga gearbeitet. Bei der AS Roma. Durchschlagender Erfolg war in der Hauptstadt aber ausgeblieben. Die Trennung folgte zum Saisonende 2020/21, wo die Giallorossi nur als Siebter eingelaufen waren.

Inter im Visier

Nun also sein zweiter Versuch auf dem Stiefel, wo die Erwartungshaltung allerdings noch höher als in Rom liegen wird. Nichts Geringeres als ein Angriff auf Erzrivale Inter dürfte von den Milan-Bossen und -Fans erwartet werden.

Sollte Fonseca letztlich Erfolg haben und sogar Titel erringen, wäre das für ihn auch schnell die erfolgreichste Station seiner bisherigen Laufbahn. Denn abgesehen vom portugiesischen Pokal mit Sporting Braga 2016 hat er bis dato nur in der Ukraine mit Schachtar Donezk größere Erfolge gefeiert - genauer dreimal das Double in Folge zwischen 2017 und 2019. In Lille erreichte er jüngst die Champions-League-Qualifkation (Platz vier hinter Brest, Monaco und Meister Paris).