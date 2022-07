"Frischer, leichter, positiver": Malen und der schnelle Schritt nach vorne

Christopher Lannert konnte einem leidtun. Ein ums andere Mal wurde der Neuzugang von 1860 München auf seiner rechten Abwehrseite überlaufen und musste seinem Gegenspieler Donyell Malen hinterhersehen - oder ihn regelwidrig stoppen. Nach 20 Minuten und mit einer Gelben Karte als Hypothek wurde der 24-Jährige dann von seinem Trainer Michael Köllner vom Platz genommen.

Der Dortmunder, der Lannert in der Erstrundenbegegnung im DFB-Pokal so viele Probleme bereitet hatte, durfte dagegen noch Mitte der zweiten Halbzeit wirbeln, bevor er laut beklatscht den Platz verließ: Malen war beim 3:0-Sieg des BVB im Stadion an der Grünwalder Straße der entscheidende Mann. Den Führungstreffer erzielte er nach einem Antritt über die Seite mit Hilfe beider Innenpfosten selbst, das zweite Tor durch Jude Bellingham leitete er mit einem klugen Steilpass auf Marco Reus ein, das 3:0 durch Karim Adeyemi bereitete er vor.

"Es macht immer Spaß, mit ihm zusammenzuspielen. Man will ihm nur den Ball geben und ihm dann zusehen. Das war brillant", befand Bellingham anerkennend. Denn auch vor und nach den spielentscheidenden Szenen zog der Niederländer über links immer wieder das Tempo an, band Gegenspieler und entwickelte aus dem Stand Torgefahr. Nach einer durchwachsenen ersten Saison mit klarer Steigerung in der Rückrunde scheint Malen nun das Potenzial abzurufen, für das Dortmund im Sommer 2021 rund 30 Millionen Euro investierte.

Kehl: "Das Selbstvertrauen konnte man in ganz vielen Aktionen auch sehen"

"Er hat sich in der Vorbereitung einen richtigen Schritt nach vorne entwickelt und im Sommer schon einiges dafür getan", sagt Sportdirektor Sebastian Kehl und lobt: "Er wirkt frischer, er wirkt leichter, er wirkt positiver. Das Selbstvertrauen konnte man in ganz vielen Aktionen auch sehen."

Sein Coach Edin Terzic hatte ihn bereits nach dem Trainingslager gelobt und durfte sich nun bestätigt fühlen. "Donny ist sehr gut in die Vorbereitung gestartet und hat schon an den ersten Trainingstagen einen sehr guten Eindruck hinterlassen." Die Verletzung aus der Endphase der vergangenen Saison sei aber noch zu spüren gewesen, "da wollten wir ihn behutsam aufbauen". In München, befand sein Coach, "hat er sein Tempo komplett auf den Platz gebracht und war im Eins-gegen-eins nicht aufzuhalten. So stellen wir uns das vor. Das war ein guter erster Schritt."