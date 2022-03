"Frische muss kein Thema sein": Wie antwortet St. Pauli auf das Pokal-Aus?

Der FC St. Pauli erwartet am Samstag den ebenfalls aus dem DFB-Pokal ausgeschiedenen Karlsruher SC. Trainer Timo Schultz sieht in der längeren Regenerationszeit keinen Vorteil.

Die Aufarbeitung des bitteren Pokal-Aus gegen Union Berlin hat beim FC St. Pauli bereits im Mannschaftsbus begonnen. "Ich habe auf der langen Rückfahrt und in der Kabine mit den Spielern gesprochen. Eine Pokal-Niederlage hat etwas Endgültiges, ich war als Spieler auch so, dass ich damit selbst klarkommen wollte", versuchte Trainer Timo Schultz das Ausscheiden so schnell wie möglich aus den Köpfen seiner Spieler zu bekommen.

Mit dem Karlsruher SC treffen die Kiezkicker am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) jedoch auf einen Gegner, der mental durch dasselbe Tal geht. Die Badener flogen noch schmerzhafter aus dem Pokal, erst im Elfmeterschießen scheiterte der KSC am HSV. Zudem hat Karlsruhe 30 Minuten mehr in den Beinen und einen Tag weniger zum Regenerieren, laut Schultz jedoch nicht automatisch ein Vorteil. "Die Frische muss nicht unbedingt ein Thema sein. Das Negativerlebnis haben wir im Pokal beide gemacht, das braucht man nicht. Ich bin mir sicher, dass mein Kollege eine schlagkräftige Mannschaft auf dem Platz haben wird", so der Coach des FCSP auf der Pressekonferenz.

Amenyido und Dittgen erst Ende März zurück

Apropos schlagkräftig: In den entscheidenden Wochen im Rennen um den Aufstieg fehlen St. Pauli wichtige Spieler. Die zuletzt angeschlagenen Verteidiger Philipp Ziereis und James Lawrence müssen laut Schultz "erstmal wieder herangeführt werden". Auch Eric Smith ist "noch nicht ganz schmerzfrei", könne aber bald mit der Arbeit auf dem Platz beginnen. Noch länger fehlen werden Sebastian Ohlsson, Etienne Amenyido und Maximilian Dittgen. Während Ersterer am Montag am Knie operiert wurde und womöglich in dieser Saison gar nicht mehr zum Einsatz kommen wird, rechnet Schultz bei Amenyido und Dittgen mit einer Rückkehr erst nach der Länderspielpause Ende März.

Personellen Spielraum hat Schultz in dieser englischen Woche somit kaum, vor allem nicht in der Defensive. Bei Gegner Karlsruhe sieht der 44-Jährige derweil "einen sehr ausgewogenen Kader mit einer Top-Spielphilosophie", zudem schätzt Schultz den KSC als "extrem gefährlich nach Standards" ein.

Wie die Badener zu schlagen sind, hat St. Pauli im Hinspiel gezeigt, mit 3:1 setzten sich die Kiezkicker souverän im Wildpark durch. Um Platz 3 zu verteidigen, sollte am Samstag mindestens ein Punktgewinn herausspringen. "Jetzt gilt die volle Kraft der Liga", kann Schultz dem Pokal-Aus auch etwas Positives abgewinnen.