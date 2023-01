Frische Millionen: Augsburg verkauft Gruezo nach San Jose

Es fehlen nur noch die Unterschriften, dann verlässt Carlos Gruezo (27) den FC Augsburg und kehrt in die USA zurück.

So gut wie weg: Carlos Gruezo. IMAGO/Sportfoto Rudel

Nach dreieinhalb Jahren wird Carlos Gruezo den FC Augsburg in diesem Januar verlassen und zu den San Jose Earthquakes in die MLS wechseln. Es fehlen noch die Unterschriften, nach kicker-Informationen erhält der Bundesligist drei Millionen Euro und damit nur eine weniger, als er im Juli 2019 an den FC Dallas überwiesen hatte.

Gruezo selbst war nach der WM, bei der er mit Ecuador in der Gruppenphase gescheitert war, zurück nach Augsburg gereist und mit dem Wechselwunsch auf die Verantwortlichen zugekommen. Diese legten ihm keine Steine in den Weg, obwohl der 27-Jährige in der ersten Saisonhälfte im defensiven Mittelfeld gesetzt war.

Dorsch zurück, Engels überrascht

Dort freut sich der FCA nun über die Rückkehr von Niklas Dorsch, der am Mittwoch gegen Gladbach (1:0) nach zwei Mittelfußanbrüchen sein Saisondebüt gefeiert hatte. Darüber hinaus hat Neuzugang Arne Engels (19), vorher ohne jeden Profi-Einsatz, sowohl die sportliche Leitung als auch das Trainerteam überrascht. Der Belgier, eigentlich als Rechtsaußen geholt, überzeugt mit Übersicht und Coolness auf der Sechs.

Das sorgt nun dafür, dass trotz des Abgangs von Gruezo womöglich kein neuer Mittelfeldspieler verpflichtet wird. Die Bemühungen um Tim Breithaupt (20) vom Karlsruher SC sind nach wie vor vorhanden, der Zweitligist lässt sein Eigengewächs aber nicht ohne Ersatz ziehen. So hatte der FCA eigentlich auch im Fall Gruezo geplant, jetzt aber im eigenen Aufgebot Alternativen entdeckt.

Für Gruezo geht es nun zurück in die USA, wohin er bereits vor sieben Jahren vom VfB Stuttgart gewechselt war. Nach 87 Bundesliga-Einsätzen (ein Tor, eine Vorlage) zieht es ihn nach Kalifornien. Die Earthquakes hatten die vergangene Saison als Letzter der Western Conference abgeschlossen. In der MLS beginnt die neue Saison am 25. Februar, für San Jose geht es zum Auftakt nach Atlanta.