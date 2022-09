"Frische Kräfte": Leitl strebt nach mehr Dominanz

Mit dem 1:1 gegen Eintracht Braunschweig hat der Siegeszug zwar ein Ende gefunden - dennoch ist Hannover 96 nun seit fünf Partien ungeschlagen. Trotzdem kündigt Trainer Stefan Leitl vor dem Auswärtsspiel in Sandhausen personelle Wechsel an.

Es ist eine Bilanz, die durchaus aufhorchen lässt. Acht Mal hatte es Hannover bislang mit Sandhausen zu tun - nur ein einziges Mal ging 96 als Sieger vom Feld. Und in der Kurpfalz haben die Niedersachsen noch gar nicht gewonnen. Eine Statistik, die für Trainer Stefan Leitl nicht von ungefähr kommt.

"Ich glaube, dass sich grundsätzlich jeder Gegner schwer tut, in Sandhausen zu spielen", sagt der 45-Jährige und bricht dann eine Lanze für den SVS: "Ich finde, dass Sandhausen in der Öffentlichkeit immer kleiner gemacht wird, als sie tatsächlich sind."

Die Zeit ist gekommen, um dem einen oder anderen mal eine Chance zu geben. Stefan Leitl

Dass die Kurpfälzer in der Tat einiges zu bieten haben, hat Hannover in der Vergangenheit schon des Öfteren erfahren müssen. 96 war stets Favorit, wurde dieser Rolle meistens aber nicht gerecht.

Damit es nun etwas wird mit dem ersten Sieg in Sandhausen, wird Leitl auf "frische Kräfte" setzen, wie er verrät. Da so mancher Spieler "aufgrund der vielen Spiele etwas müder" sei, werde er den einen oder anderen Wechsel vornehmen, kündigte der 96-Coach an: "Ich glaube einfach, dass jetzt auch die Zeit gekommen ist, um vielleicht dem einen oder anderen mal eine Chance zu geben."

Von den Neuen erhofft sich Leitl vor allem, "dominanter zu werden". Dann soll er gelingen, der erste Auswärtssieg in der Kurpfalz.