Frisch nach dem Super Bowl: Die Eindrücke zu Mahomes, Kelce, San Francisco - Jetzt "Icing the kicker" hören!

Der Super Bowl LVIII ist in Las Vegas zu Ende gegangen. Und er hat nicht enttäuscht: Beide Teams lieferten sich ein spannendes Duell auf Augenhöhe bis in die Overtime - Wendungen, Fehler und pures Drama inklusive. Die Crew von "Icing the kicker" hat es sich deswegen nicht nehmen lassen, die ganze Sache aktuell zu besprechen.

Die Vince Lombardi Trophy wieder in seinen Händen: Chiefs-Tight-End Travis Kelce. AFP via Getty Images

Defensive Dominanz, Trick Plays, Fumbles und Spannung bis in die Overtime: Der Super Bowl in seiner 58. Auflage zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers hatte aufgrund vieler Wendungen und herausragender Momente eine Menge Gesprächsstoff zu bieten. Am Enden streckten die Chiefs beim 25:22 in der Overtime erneut die Vince Lombardi Trophy in die Höhe - Titelverteidigung! Der alte Champion ist auch der neue Champion - und bleibt damit der Gejagte der anderen 31 NFL-Teams.

Host Kucze sowie die kicker-Redakteure Grille und Jan versorgen euch direkt nach dem großen Finale mit frischen Emotionen: Was lief schief bei den 49ers, die wie schon 2020 das Nachsehen gegen Mahomes und Co. hatten? Was war ausschlaggebend für das abermalige Comeback der Chiefs, die lange Zeit überhaupt nicht präsent gewesen waren? Wir blicken auf die Schlüsselspieler und Schlüsselmomente.

Spot on: Usher und die Halftime-Show

Auch abseits des sportlichen Geschehens war beim Super Bowl LVIII natürlich eine Menge geboten: Prominenz aus Sport, Musik und Fernsehen soweit das Auge reicht im hochmodernen Allegiant Stadium. In der Halbzeitpause waren außerdem alle Augen auf R'n'B-Sänger Usher gerichtet. Ließ er unsere Musikherzen höherschlagen? Mehr dazu in der neuen Folge von "Icing the kicker".

Podcast #84: Drama, Baby! Chiefs holen in Overtime erneut den Super Bowl Dramatik pur! Im längsten Super Bowl aller Zeiten gewinnen die Kansas City Chiefs in Overtime mit 25:22 gegen die San Francisco 49ers - und sind damit das erste NFL-Team seit 19 Jahren, das den Titel verteidigt. Was waren die Schlüsselszenen? Wer waren die Helden, wer die tragischen Figuren? Wie war die Halftime Show mit Usher? Über all das und vieles mehr sprechen Grille, Jan und Kucze in dieser Reaction-Folge wenige Minuten nach Ende des Spiels. Die nächste Folge von „Icing the kicker" erscheint bereits am 15. Februar. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire alle Folgen

Die nächste Folge von "Icing the kicker" erscheint bereits am kommenden Donnerstag, dem 15. Februar 2024. Dann werden alle Geschichten rund um diesen Super Bowl in aller Ausführlichkeit beleuchtet und ein erster Ausblick auf die Offseason und die Spielzeit 2024 gewagt.

Und ihr dürft wie gehabt weiter teilhaben an "Icing the kicker"! Über Feedback und Anregungen sowie Fragen, die in den Podcast aufgenommen werden, freuen wir uns immer. Auch im Anschluss an den Super Bowl, wenn es bei "Icing" auch in der Offseason weitergeht.

"Icing the kicker": Die neue Folge ist ab sofort verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website - und überall, wo es Podcasts gibt. IMAGO/ZUMA Wire

