Frisch nach dem Halbfinale: Jetzt die neue Folge "kicker meets DAZN" hören!

Messis himmlisches Solo und Frankreichs gnadenlose Effizienz - nur zwei Themen, die in der neuen Folge von "kicker meets DAZN" besprochen werden.

WM-Endspurt natürlich auch in der neuen Folge von "kicker meets DAZN"! Alex Schlüter und Benni Zander melden sich direkt nach dem zweiten Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko und besprechen natürlich dieses Spiel ebenso wie die Partie zwischen Argentinien und Kroatien.

Was macht Außenseiter Marokko aus und so sympathisch? Welche Rolle spielt eigentlich Antoine Griezmann bei den Franzosen? Wie schafft es Kroatien, mit nur vier Millionen Einwohnern schon wieder eine Mannschaft ins WM-Halbfinale zu bringen? Und was erwartet uns jetzt in den beiden Finalspielen am Wochenende? Nur ein paar Fragen, denen Schlüter und Zander auf den Grund gehen.

Abseits des WM-Geschehens ist schon länger die DFB-Elf - und aufgrund des Geschehens im deutschen Verband auch ein Teil der Diskussion bei "kicker meets DAZN". Dabei steht natürlich die Besetzung des neu gegründeten DFB-Expertenrates im Fokus.

KMD - WM-Spezial #6 Die Task Force der deutschen Podcast-Landschaft knüppelt euch pünktlich nach den beiden WM-Halbfinals wieder eine neue KMD-Folge um die Ohren! Alex und Benni besprechen in aller Ausführlichkeit Messis himmliches Solo, Frankreichs gnadenlose Effizienz, die Fragezeichen hinter der Besetzung des neu gegründeten DFB-Expertenrates und einen weiteren historischen WM-Moment aus dem Hause Schlüter. Ohren auf und ab dafür!

