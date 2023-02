Frisch Auf Göppingen verpflichtet österreichisches Top-Talent

Frisch Auf Göppingen bastelt am Kader der Zukunft: Wie der Bundesliga-14. am Freitag mitteilte, schließt sich Rechtsaußen Franko Lastro den Schwaben an.

Der 19-jährige Lastro gilt in Österreich als großes Talent. Inzwischen gehört er bereits dem Kader der Nationalmannschaft von Trainer Ales Pajovic an und steht schon bei 10 A-Länderspielen. "Franko Lastro ist ein interessanter junger Spieler mit viel Potenzial, der in der österreichischen Liga in den vergangenen beiden Jahren sehr gut performt hat", lobt dessen künftiger Trainer Markus Baur. Lastro kommt von SG Insignis Handball Westwien nach Göppingen.

"Frisch Auf ist für mich eine neue und große Herausforderung und ich bin bereit, diese anzunehmen", wird der Linkshänder auf der Göppinger Vereinswebsite zitiert: "Ich freue mich bereits jetzt auf die nächste Saison und die kommenden Aufgaben. Ganz besonders freue ich mich auf die Fans und die überragende Stimmung in der EWS Arena."

In Göppingen beerbt Lastro ab Sommer Axel Goller, der den Verein am Saisonende verlassen wird. Gemeinsam mit dem erfahreneren Schweden Andreas Flodman wird Lastro das Rechtsaußen-Duo bilden. Christian Schöne, Sportlicher Leiter bei Frisch Auf und selbst einst starker Bundesliga-Rechtsaußen, freut sich auf "einen talentierten jungen Spieler mit großem Potenzial, der bereits den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft hat. Wir sind überzeugt, dass Franko bei Frisch Auf seine nächsten Entwicklungsschritte machen wird und freuen uns darauf, mit ihm zu arbeiten."

In der laufenden Saison kommt Lastro bereits auf beeindruckende 113 Treffer aus 16 Spielen und ist damit mit Abstand bester Torschütze seiner Mannschaft, die aktuell auf Platz zwei der Handball Liga Austria steht. In zehn A-Länderspielen machte Lastro bis dato ach Tore.