Frisch Auf Göppingen: Kozina-Abgang, schwedischer Nationalspieler kommt

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen stellt sich auf der Kreisläufer-Position komplett neu auf.

Ludvig Jurmala Åström wechselt im Sommer 2024 zu Frisch Auf Göppingen. Jurmala sei einer "der stärksten Kreisläufer der schwedischen Liga", so die Göppinger. Der Rechtshänder unterschrieb jetzt einen Zwei-Jahres-Vertrag bei den Grün-Weißen.

Ludvig Jurmala spielt derzeit bei IFK Kristianstad in Schweden, so dass sich der bereits als Neuzugang vorgestellte Victor Klöve und er auch aus dem gemeinsamen Spiel der laufenden Saison heraus bestens kennen.

Ludvig Jurmala wechselte erst im mittleren Jugendalter von anderen Sportarten zum Handball und spielte zunächst bei unterklassigen Jugendmannschaften in seiner Stockholmer Heimat, bevor ihn IFK Kristianstad im Jahr 2018 entdeckte und vertraglich band.

Der 24-jährige Ludvig Jurmala bringt neben seiner Erfahrung aus der schwedischen Liga auch internationale Spielerfahrung mit. Mit der schwedischen Jugend-Nationalmannschaft nahm er an der Jugend-WM 2019 in Nordmazedonien teil und inzwischen hat der Kreisläufer auch zwei A-Länderspiele auf dem Buckel.

Jurmala im erweiterten EM-Kader Schwedens

Für die aktuell laufende Handball-Europameisterschaft in Deutschland steht er zumindest im erweiterten Kader der schwedischen Nationalmannschaft. Die meiste internationale Erfahrung sammelte er jedoch bei den Europapokal-Spielen mit seinem schwedischen Verein, mit dem er in dieser Saison bereits das fünfte Mal in der European League oder Champions League dabei war.

In der schwedischen Liga erzielte Ludvig Jurmala in der vergangenen Saison 95 Treffer. In der laufenden Saison sind es zur Saisonmitte auch schon wieder 55 Treffer. Und in der European League stehen in der aktuellen Saison 28 Torerfolge zu Buche.

Christian Schöne, der Sportliche Leiter der Göppinger, sagt: "Mit Ludvig Jurmala bekommen wir einen physischen und mentalitätsstarken Kreisläufer, der bereits seine ersten Länderspiele für Schweden bestritten hat und trotz seines noch jungen Alters über internationale Erfahrung verfügt."

"Die Tatsache, dass er mit Victor Klöve bereits in Kristianstad den Mittelblock stellt, wird die Integration erleichtern. Er verfügt in Abwehr und Angriff bereits jetzt über ein interessantes Gesamtpaket, ist aber dennoch längst nicht am Ende seiner Entwicklung. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm", fügt Schöne hinzu.

"Es ist ein Kindheitstraum, in der Bundesliga als der stärksten Liga der Welt zu spielen. In den Gesprächen und Treffen mit Christian Schöne und Ben Matschke habe ich direkt die gleichen Ambitionen widergefunden, über eine entsprechende Entwicklung Spiele zu gewinnen und für gemeinsame Erfolge zu kämpfen", so Ludvig Jurmala.

Er sagt: "Da ich von meinen Freunden im Frisch Auf-Team viel Gutes gehört habe, war es eine leichte Entscheidung für mich. Dieser Schritt wird mich weiterbringen, auch im Hinblick auf die Nationalmannschaft Schwedens."

Kozina und Poteko müssen gehen

Kresimir Kozina muss Frisch Auf im Sommer verlassen. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Die Verpflichtung von Ludvig Jurmala bringt allerdings auch bevorstehende Abschiede mit sich. Im kommenden Sommer wird der bisherige Stamm-Kreisläufer Kresimir Kozina die Göppinger verlassen. Der offensivstarke Kroate, der im Lauf seiner immerhin sieben Jahre bei Frisch Auf auch in der Abwehr zunehmend viel Verantwortung übernahm, habe bei Frisch Auf "nicht nur viele spielerische Akzente gesetzt, sondern war auch ein Vorbild in kämpferischer Hinsicht", so der Verein.

"Nicht nur einmal hat er sich stark angeschlagen in die Spiele geworfen, um sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen", heißt es. Neben Kresimir Kozina wird in der Saison 2024/2025 auch Kreisläufer Vid Poteko nicht mehr zum Göppinger Team gehören, so dass bei Frisch Auf am Kreis ein kompletter Umbruch ansteht.

"Ich akzeptiere selbstverständlich die Entscheidung des Vereins, zur neuen Saison eine Veränderung vorzunehmen. Ich blicke auf sieben sehr schöne Jahre bei Frisch Auf zurück, in denen ich mich sportlich und privat sehr wohl gefühlt und tolle Menschen kennengelernt habe. Ich werde die nächsten Monate im Frisch Auf-Trikot genießen und alles dafür tun, dass wir unsere Saisonziele erreichen", so Kresimir Kozina.

Christian Schöne betont, dass den Verantwortlichen bei Frisch Auf Göppingen die damit verbundenen Abwägungen und Entscheidungen durchaus nahe gegangen seien: "Diese Entscheidungen im Rahmen unserer Neuausrichtung und Verjüngung zu treffen, haben wir uns nicht leicht gemacht bzw. sie ist allen im Verein sehr schwergefallen, da insbesondere Kresimir Kozina den Verein in den letzten sieben Jahren mitgeprägt hat."

"Ich möchte mich bereits jetzt bei Kreso für seine Leistung und seinen Einsatz, verbunden mit seinen Emotionen, bedanken und bin mir sicher, dass er bis zum Ende der Saison weiterhin alles für Frisch Auf geben wird", sagt Schöne.