Frisch Auf Göppingen kündigt Veränderung auf Trainerposition an

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen wird zur kommenden Saison 2024/2025 einen Wechsel auf der Trainerposition vornehmen und den Vertrag mit seinem aktuellen Coach Markus Baur nicht verlängern.

"Wir haben diese Entscheidung bewusst zu diesem vergleichsweisen frühen Zeitpunkt getroffen, um für alle Beteiligten jetzt Planungssicherheit für die Zukunft zu schaffen", erläutert Christian Schöne, Sportlicher Leiter von Frisch Auf Göppingen.

"Nicht zuletzt auch in zwischenmenschlicher Hinsicht haben wir uns es alles andere als leicht gemacht, zumal sich Markus auch in den Gesprächen in den letzten Tagen sehr korrekt und professionell verhalten hat," so Christian Schöne, der mit Markus Baur gemeinsam in der Handball-Nationalmannschaft spielte, weiter.

"Grundsätzlich ist mir zunächst wichtig, zu betonen, dass wir Markus sehr dankbar sind, dass er im Dezember 2022 in einer für uns sehr schwierigen Situation während der Saison das Traineramt bei Frisch Auf Göppingen übernommen hat und uns in der European League 2022/2023 bis ins Finalturnier und letztlich auf Platz 3 geführt hat", fügte Göppingens Geschäftsführer Gerd Hofele mit Blick auf die vergangene Saison, als der Weltmeister von 2007 die Nachfolge von Hartmut Mayerhoffer antrat, an.

"Nichtsdestotrotz haben wir sowohl unsere sportlichen Leistungen und Ergebnisse der letzten Wochen und Monate in unserem Tagesgeschäft ´Bundesliga´ als auch die zukünftigen Herausforderungen und die damit verbundenen Anforderungen an Frisch Auf Göppingen eingehend analysiert. Nach diesem Prozess haben wir in Abstimmung mit dem Frisch Auf-Aufsichtsrat gemeinsam entschieden, dass wir auch auf der Trainerposition für die kommende Saison 2024/2025 eine Veränderung vornehmen", so Hofele weiter.

"Die aktuelle Saison 2023/2024 ist noch lang. Wir wollen unsere Leistung wie gegen Hannover stabilisieren, uns weiterentwickeln und jeden Gegner vor große Aufgaben stellen. Ich bin mir sicher, dass wir als Team gemeinsam Punkte sammeln und in der Tabelle Schritt für Schritt weiter nach oben klettern", wird Markus Baur in der Pressemeldung des Vereins zitiert.