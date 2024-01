Frisch Auf Göppingen holt Linkshänderin aus Blomberg

Handball-Zweitligist Frisch Auf Göppingen erhält Erstligaerfahrung für die kommende Saison. Linkshänderin Ann Kynast von der HSG Blomberg-Lippe wird unter den Hohenstaufen wechseln. Beim Tabellenführer des Unterhauses hat die 22-Jährige einen Zweijahresvertrag bis 2026 unterzeichnet.

Kynast ist der zweite Neuzugang nach Torhüterin Celina Meißner vom VfL Waiblingen. "Wir sind sehr froh, dass wir solch eine Spielerin für uns gewinnen und von uns und unserem Konzept überzeugen konnten und bleiben damit unserer Philosophie treu", sagt die Sportliche Leiterin Birute Schaich zur Rückkehr von Kynast nach Schwaben.

Die aus Ludwigsburg stammende Rückraumspielerin hat mit dem Handball beim TV Vaihingen begonnen und kam dann als Zwölfjährige zum TV Metterzimmern, einem der Stammvereine der SG BBM Bietigheim. Beim aktuellen Deutschen Meister gab sie im Alter von sechzehn Jahren ihr Erstligadebüt, kam aber meist in der Jugend und im Drittligateam zum Einsatz. 2019 folgte der Wechsel zum VfL Waiblingen, ein Jahr später heuerte sie dann bei der HSG Blomberg-Lippe an.

"Frisch Auf ist ein Verein mit hohen Zielen, der aufsteigen und sich im Oberhaus etablieren möchte. Damit kann ich mich absolut identifizieren. Das Team macht einen coolen Eindruck und Nico Kiener als Trainer kann mich sicherlich noch weiterbringen. Ich schätze ihn menschlich wie sportlich und freue mich auf die neue Herausforderung", so Kynast in einer Vereinsmitteilung der Frisch Auf Frauen. Blomberg hatte den Abgang bereits am Vortag gemeinsam mit der Vertragsverlängerung von Laeticia Quist vermeldet (wir berichteten).